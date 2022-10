D'Icare à Prométhée, Miguel Bonnefoy en chercheur de lumière

Augutin Mouchot est né à Semur-en-Auxois le 7 avril 1825. Ce fils de serrurier qui perd sa mère peu de temps après sa venue au monde est un survivant. Toutes les maladies passent, même le choléra, Augustin Mouchot demeure. Car oui, s’il en sort avec un teint définitivement « translucide », sa force mentale est à toute épreuve.

Devenu un petit professeur de mathématique et de physique, ce grand timide a une ambition : capter l’énergie du Soleil grâce à ses machines, notamment à l’aide de miroirs, et la coupler avec un engin à vapeur, symbole du XIXe siècle industriel.

Aux échecs succèdent la chance : il y a nécessité à cuire les aliments sans faire de fumée, afin de ne pas se faire repérer durant les opérations militaires de la France. Le succès et la reconnaissance arrivent, jusqu’à un acmé social à l’Exposition universelle de 1878 où le fils de serrurier crée un bloc de glace avec l’énergie solaire, reçoit la médaille d’or de l’événement, et même la Légion d’honneur… Avec de chuter.

À LIRE: Comment faire du soleil avec de la glace ?

Ce roman passionnant sur un malchanceux qui aura cherché à capter l’énergie du soleil toute sa vie, alors qu’il en était dépourvu personnellement, résonne aussi avec l’actualité et ses enjeux écologiques.

L'Inventeur est disponible en librairie depuis août et a été récompensé du Prix Patrimoines 2022. Pour ce texte, Miguel Bonnefoy concourt toujours pour le Prix Fémina.

Né en France, Miguel Bonnefoy passe sa jeunesse entre le Vénézuéla et le Portugal. Un mémoire sur Louis Aragon et un autre sur Romain Gary achevés, il devient notamment libraire en Argentine, assistant d’édition au Chili et au Vénézuéla, organisateur d’événements culturels pour la Mairie de Caracas, ou, entre autres, prof de français à l’Alliance française.

Parmi ses œuvres principales, on peut citer Le Voyage d’Octavio, paru en 2015 ; roman picaresque autour de la figure d’un paysan analphabète vénézuélien. Mais aussi Sucre Noir, édité en 2017, sur un village pris par la fièvre de l’or, ou encore Héritage, sorti en 2020 qui raconte l’histoire d’une lignée, entre la France et le Chili, et qui lui a permis de remporter le Prix des Libraires 2021.

rédits photo : Audrey Dufer / Rivages