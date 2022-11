Chimamanda Ngozi Adichie : Rowling victime d'un “abominable” sexisme

Chimamanda Ngozi Adichie s’engage même, en déclarant que les « opinions sexospécifiques » de l’écrivaine des Animaux fantastiques sont « parfaitement raisonnables ». L’auteure féministe et figure contemporaine de la littérature africaine s’est forgée cette opinion après avoir lu un texte de Rowling au sujet du sexe, du genre et de la féminité, JK Rowling Writes about Her Reasons for Speaking Out on Sex and Gender Issues, publié en 2020 sur le site de la romancière, nous apprend The Telegraph.

Des accusations de transphobie partagées



« Je pense qu’elle a été traitée de manière abominable, et qu’une grande partie de ce traitement est due au fait qu’elle est une femme », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : « Je pense qu’un homme qui aurait exprimé ces opinions, des opinions raisonnables, n’aurait pas été considéré de cette façon. »

La réputation de transphobie de J.K Rowling est arrivée jusqu’à Lagos au Nigéria, témoigne l’écrivaine engagée : « Certains pensent même qu’elle voulait tuer des personnes trans », confie-t-elle. En creux, la Nigériane critique toutes ses opinions à l’emporte-pièce, propre à la jeunesse qui parfois s’éternise : « Je pensais que je savais tout. Maintenant, je regarde en arrière et je me dis, je ne savais rien. J’ai eu tort dans beaucoup de mes féroces prises de position. »

Et de continuer : « J’ai eu la chance, étant jeune, d'avoir eu des adultes qui étaient prêts à m’expliquer, tu n’as vraiment pas raison à ce sujet. Aujourd'hui, c'est différent. » Elle conclut : « J’ai parfois l’impression que nous avons abdiqué notre responsabilité en tant qu’adultes, parce que je sais ce que signifie être jeune. »

Une défense tout sauf anodine, puisque Adichie est elle-même accusée de transphobie depuis qu'elle a affirmé dans une interview donnée à Channel 4 en 2017 : « Quand certains se demandent, 'les femmes trans sont-elles des femmes ?', j'ai l'impression que les femmes trans sont des femmes trans. »

Selon les critiques à son encontre, dire que les femmes trans ne sont pas de « vraies femmes » participe à un stéréotype contre lequel les personnes transgenres luttent au quotidien. Récemment, l'écrivaine, qui juge avoir été « cancel », a affirmé qu'elle continuera à « dire ce qu'elle pense », tout en « acceptant les conséquences ».

Chimamanda Ngozi Adichie a remporté en 2018 remporte le 10e PEN Pinter Prize pour l'ensemble de son oeuvre. Ses ouvrages et ses combats féministes lui ont notamment permis de faire partie du classement du TIME des 100 personnes les plus influentes au monde en 2015. Sa dernière parution, autobiographique, Notes on Grief, est parue en 2021 chez Fourth Estate.

Ce débat interne au féminisme s'exprime en France par des figures comme la blogueuse féministe Dora Moutot, qui affirment que les femmes trans ne peuvent pas être considérés comme des femmes.

Le réel dans la fiction

J.K. Rowling semble aujourd’hui faire, de son côté, plus parler d’elle pour les accusations de transphobie, qui se multiplient à mesure que les affaires s’accumulent, que pour son travail de romancière... Situation épineuse dont il est question dans son nouveau livre, The Ink Black Heart.

Loin de la fantaisie et de l’imaginaire de l’univers du petit sorcier à la cicatrice, le prochain roman de J.K.Rowling s’inscrit dans sa série de récits policiers, Les Enquêtes de Cormoran Strike. Elle les rédige sous le pseudonyme de Robert Galbraith, et sont publiés chez Grasset en France dans une traduction de Florianne Vidal. Pour ce nouveau volet, l’une des intrigues semble inspirée des mésaventures de l’auteure en ligne.

Elle y introduit le personnage d’Edie Ledwell qui crée des dessins animés populaires sur YouTube. Suite à un épisode comprenant un ver hermaphrodite, elle se fait vivement taxer de racisme et de transphobie par ses propres fans, ainsi que par de petits plaisantins d’internet, les trolls.

En 2020, le cinquième volet des Enquêtes de Cormoran Strike mettait en scène un tueur en série travesti, Dennis Creed. Une critique du Telegraph s'était alors, ironiquement demandée : « On se demande ce que les critiques de la position de Rowling sur les questions trans feront d'un livre dont la morale semble être : ne faites jamais confiance à un homme en robe... »

Crédits photo : Slowking (GFDL 1.2) / Daniel Ogren (CC BY 2.0)