Accusé de viol et de diffamation par une autrice, Trump devra répondre

En juin 2019, l'autrice et journaliste américaine E. Jean Carroll, connue pour sa participation au magazine Elle, révélait au monde qu'elle avait été victime d'un viol, dont l'auteur n'était autre que Donald Trump, alors président des États-Unis. Les faits se seraient déroulés fin 1995 ou début 1996, dans le magasin new-yorkais Bergdorf Goodman.

Alors président, Trump avait vigoureusement démenti, par le biais d'un porte-parole : « C’est une histoire totalement fausse et irréaliste, qui fait surface 25 ans après les faits prétendus, et qui a tout simplement été créée pour nuire à l’image du président. »

Trump lui-même affirmait que les « fausses accusations réduisent la gravité des agressions réelles », ajoutant que E. Jean Carroll n'était « pas son genre » et que l'autrice avançait ces faits dans le cadre de la promotion de son livre What Do We Need Men For ? : A Modest Proposal, paru la même année.

Quelques mois plus tard, en novembre, E. Jean Carroll avait porté plainte pour diffamation contre le président des États-Unis, considérant que sa réputation avait été entachée par les propos du responsable politique sur ses accusations. Ses avocats invitaient aussi ceux de Donald Trump à fournir un prélèvement de l'ADN de ce dernier, pour le comparer aux traces sur la robe de Carroll.

Ne pas jouer la montre

Ce 12 octobre, une cour fédérale a refusé une demande de Trump et de ses avocats visant à repousser la date de sa déposition concernant cette affaire. Le juge Lewis Kaplan a estimé que l'audition de l'ex-président ne représentait pas une « charge abusive » : a priori, cela permettrait même de faire progresser la procédure judiciaire. Considérant les âges de Carroll, 78 ans, et Trump, 76 ans, il est même nécessaire d'avancer plus rapidement, indique le juge.

« L'accusé ne doit pas jouer la montre vis-à-vis de la tentative de la plaignante d'obtenir réparation pour un préjudice présenté comme très important », ajoute Kaplan. Rappelons que cette procédure ne porte que sur les propos de Trump en 2019, et l'accusation de diffamation.

À LIRE: Les archives non restituées par Trump devant la Cour suprême

Alina Habba, qui assure la défense de Trump, a indiqué, rapporte Reuters : « Nous sommes impatients d'établir une bonne fois pour toutes que cette procédure est et a toujours été sans aucun fondement. »

Carroll, pour sa part, s'est félicité de la décision de la justice concernant l'audition de Trump. Elle envisage également de porter plainte pour viol contre l'ancien président, dès le 24 novembre, date à laquelle l'État de New York verra entrer en vigueur une loi permettant de porter plainte au civil pour des faits de viol, sans tenir compte du délai de prescription.

via NBCNews

Photographie : Donald Trump en 2022 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)