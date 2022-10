Entre Algérie et France, la littérature ne suffit pas

La manifestation culturelle, que coorganisent Les Éditions du Net et ActuaLitté, est très suivie dans ce pays : 36 % des d’abonnés que recense la page Facebook sont Algériens. Yasmina Khadra nous l’écrivait en juillet dernier, à la fin de sa tournée : « Effectivement, pour beaucoup d’écrivains en herbe en Algérie, la Journée du Manuscrit est l’unique porte ouverte donnant sur leur rêve. On m’en parle partout où je me rends. »

Parti pour la promotion de son nouveau roman, Les Vertueux, le romancier avait présidé l’édition 2021 : à ce titre, il incarnait plus encore le lien entre les auteurs du pays et cette manifestation qui offre l’occasion à des centaines d’auteurs de publier leur ouvrage. Comme cela a toujours été revendiqué, La Journée du Manuscrit Francophone se veut à l’image de la Fête de la Musique qu’avait instituée Jack Lang : un moment de convivialité autour du livre et de la lecture, pour les écrivains.

Le livre en commun ?

Cet attachement à l’Aglérie avait conduit les organisateurs à élaborer la cérémonie de remise des prix au Palais de la Culture d’Alger, en 2020. Tout était planifié en accord avec le ministère de la Culture, avant une annulation de dernière minute en raison de manifestations pro-démocratie.

Pour autant, la JDMF maintient un contact à travers les réseaux sociaux avec les écrivains : depuis plusieurs années, la cérémonie se déroule au théâtre l’Apollo, avec une diffusion en direct par Facebook. Une combinaison qui rassemble les autrices et auteurs de toute la francophonie, par-delà les frontières. Et encourage par ailleurs les échanges entre celles et ceux qui ont fait profession d’écrire. Et une communauté internationale s’est forgée autour de cet outil : lecture et écriture contre Big Data, voilà presque un titre d’ouvrage…

En outre, les jeunes lecteurs et auteurs algériens (18-34 ans) représentent plus de 65 % de la communauté algérienne qui plébiscite la JDMF. De quoi apporter une pierre à l’édifice d’une langue française encore valorisée et appréciée de l’autre côté de la Méditerranée.

De nombreux auteurs algériens ont reçu un prix de la Journée du Manuscrit, dont le Grand Prix, qui a été attribué l’année dernière à Lettre pour un inconnu de Youssef Bendekhis. L’Agence de Presse algérienne et la presse algérienne consacrent régulièrement des articles à cette manifestation. Depuis son prix poésie en 2017, la poétesse algérienne Keltoum Deffous fait partie du jury.

« La Journée du Manuscrit a construit un pont entre la France et l’Algérie à travers la culture et l’amour des livres et démontre à quel point ces deux peuples sont proches », assure Henri Mojon, président des Éditions du Net.

À visa découvert

Et pourtant : malgré le déplacement du président de la République en Algérie, malgré les échanges avec les ministères, malgré l’engouement pour cette manifestation, 2022 démontre une fois de plus que les autorités françaises se défient des auteurs algériens. Deux demandes de visa refusées — qui s’ajoutent aux nombreuses autres, déjà, des années passées, hors Covid — ajoutent au malaise.

Un cas de figure auquel aucun autre auteur convié, et originaire de pays d’Afrique, ne se confronte. Faut-il conclure que les grands discours sur le partenariat culture France-Algérie s’arrêtent aux frontières ? Comment comprendre que les services consulaires, quand il s’agit de pays d’Afrique subsaharienne, prennent le temps des vérifications, plutôt que de refuser une demande de visa ? Les organisateurs indiquent avoir reçu plusieurs demandes de services, à des fins de confirmation de l’authenticité des documents fournis. Pour l’Algérie, c’est une fin de non-recevoir systématisée.

Invitée en tant qu’auteur pour mon manuscrit sélectionné – En ouvrant le livre de ma vie — j’ai préparé mon départ vers la France, toute heureuse de cet événement. Hélas, mon dossier très complet a reçu un refus pour le visa demandé. J’ai donc délégué de ce fait ma sœur résidente à Paris pour me représenter. Je tenais à remercier toute l’équipe des Éditions du Net pour m’avoir offert du rêve. Et joyeux anniversaire aux 10 ans de la Journée du Manuscrit. Fatiha Belkacem

« Je suis au regret de vous informer que ma demande de visa a été refusée aux motifs que l’objet de mon séjour et les conditions d’hébergement ne sont pas fiables. Désolé de ne pas être parmi vous pour la cérémonie du 23 octobre », nous écrit Boukhalfa Belaloui.

La cérémonie se déroulera, exceptionnellement, ce 23 octobre.

Crédits photo : Jeanne Menjoulet, CC BY SA 2.0