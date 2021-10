Les lauréats de la Journée du Manuscrit Francophone 2021

Son Excellence Maurice Bandaman, Ambassadeur de la Côté d’Ivoire, parrain de la cérémonie a ouvert la soirée dans un vibrant discours saluant la jeunesse et son engouement pour l’écriture. La Mongolie, le Tchad, le Gabon, ainsi que le Sénégal, le Sri Lanka, la Tunisie ou encore le Ghana, la Mauritanie et Djibouti avaient mandaté leurs représentants, ambassadeurs, conseillers culturels et secrétaires.

Au terme de la soirée se sont succédé de grands moments d’émotions, des instants musicaux exceptionnels et des représentations théâtrales et humoristiques.

Cette année, le Grand Prix de la Journée du Manuscrit Francophone 2021 est attribué à : Lettre d'un inconnu, de Youssef Bendekhis (Algérie).

Prix SAVOIR :

Histoire des Bateke à travers Ngaliema, Pierre Mombele, Strervos Niarcos, Mvula Moke et Lingwala de Kitwa Manwana (Congo Kinshasa)

Prix ESSAI :

Décolonisation et Désaliénation de l'Afrique. De la libération du corps, de l'âme et de l'esprit de l'africain de David Mukulu (Congo Kinshasa)

Prix TEMOIGNAGE :

Mon chemin vers les sept sommets du monde de Baibanou Bouchra (Maroc)

Prix NOUVELLES :

Douce est la liberté de Sall Guéladio (Sénégal)

Prix Science Fiction, Fantasy :

La légende des 4 Piliers de Andy Dauphinot (France)

Prix POESIE :

Caresses et morsures de mon âme de Raja Zniber (Maroc)

Prix ROMAN :

Lettre d'un inconnu de Youssef Bendekhis (Algérie)

La Journée du Manuscrit a permis de publier 366 livres d’auteurs provenant de 29 pays en une seule journée le 24 octobre 2021. Tous ces livres sont disponibles à la commande dans toutes les librairies dans toute la Francophonie.

