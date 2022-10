Un Week-end à l'Est : offrir une place “à l'Ukraine en guerre

#WeekEndEst – Pour cette sixième édition, où Odessa succède à Sofia, ce sont 22 lieux qui se mobilisent pour accueillir une centaine d’invités et d’intervenants. L’an passé, près de 4000 personnes ont assisté aux différentes rencontres proposées.

Pendant cinq jours, en novembre prochain, sera ainsi rassemblée une centaine d’invités ukrainiens, artistes, cinéastes, écrivains, penseurs, journalistes, critiques, commissaires, historiens de l’art, pour autant de rendez-vous dans le Quartier Latin : rencontres littéraires, conférences et débats, séances de cinéma, concerts, expositions...

« Chaque phrase d’un livre, le moindre vers, le plus petit dessin, un air de musique, sont un acte de résistance et l’affirmation de la plus souveraine liberté. En soutien à ces voix qui font l’art, la musique, le cinéma, la littérature et les idées, rendez-vous du 23 au 28 novembre prochains. »

Ilya Kaminsky sera le parrain de cette édition 2022. Né en 1977 à Odessa, il est poète et traducteur. Ses recueils de poèmes, Dancing in Odessa (2004) et République sourde (Christian Bourgois, trad. Sabine Huynh, 2019), lui ont valu de nombreux prix littéraires et ont été traduits en plusieurs langues. Ayant dû s’exiler en 1993 avec sa famille, Ilya Kaminsky vit aujourd’hui aux États-Unis.

Grand promoteur de la poésie, il est titulaire d’une chaire de poésie à l’École de Littérature, Media et Communication de l’Institut de technologie de la Georgie à Atlanta. Il est notamment le fondateur de Poets in the World, une série de livres offrant un espace de parole à des poètes contemporains du monde entier qui sont pour la plupart brimés dans leur pays, prisonniers politiques ou réfugiés, et co-fondateur de Poets For Peace, un organisme de collecte de fonds pour l’aide humanitaire.

Ilya Kaminsky compte, selon la BBC, parmi les « 12 artistes qui ont changé le monde ». Le prix de poésie Alain Bosquet lui sera remis le 24 novembre prochain et il présidera l'édition 2023 de l'événement.

À ses côtés, on trouvera Boris Khersonsky, invité d'honneur. Né en 1950 à Tchernivtsi et issu d’une famille juive de Bessarabie qui s’est installée après la guerre en Bucovine, il est considéré comme l’un des plus grands poètes d’Ukraine.

Il vit depuis des années à Odessa, une ville qu’il célèbre dans ses poèmes qui sont traduits dans plusieurs langues. Il signe l’un des textes du recueil Hommage à l’Ukraine (Stock, « La Cosmopolite », 2022). Boris Khersonsky est également psychiatre, recteur de l’Institut de psychologie et de psychothérapie modernes de Kyiv. Il est membre du PEN Club ukrainien.

