Florence Philbert prend la tête de la DGMIC

Jean-Baptiste Gourdin dirigeait la direction générale des médias et des industries culturelles depuis 2020. Cette dernière « met en œuvre et évalue la politique de l'État en faveur du développement et du pluralisme des médias, de l'industrie musicale, du livre et de la lecture et de l'économie culturelle », rappelle le ministère de la Culture.

La direction générale des médias et des industries culturelles abrite notamment le Service du Livre et de la Lecture (SLL), qui dirige l'action de la rue de Valois en matière de livre et lecture, comme son nom l'indique. Ses actions portent sur toute la chaine du livre, des auteurs aux lecteurs.

Conseillère-maître à la Cour des comptes, Florence Philbert a occupé les fonctions de conseillère en charge de la culture, de la communication et de la régulation numérique au cabinet du Premier ministre, Jean Castex. Dans ce cadre, outre l’accompagnement des établissements et industries culturels pendant la crise sanitaire, elle a notamment œuvré à la transposition des directives Services de médias audiovisuels (SMA), droits d’auteur et droits voisins, suivi la stratégie pour les industries culturelles et créatives et le lancement du plan France 2030.

Elle supervisa aussi la réforme du transport postal de la presse, la mise en œuvre de la politique en faveur du livre et de la lecture et le suivi des entreprises de l’audiovisuel public.

Elle était précédemment directrice générale de l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) depuis 2015. Elle avait auparavant occupé des fonctions de conseillère en charge du budget auprès de Premier ministre (2014-2015), du ministre du Budget (2013-2014), du ministre du Travail (2012-2013) et de directrice du cabinet de l’adjoint au Maire de Paris chargé du budget, des finances et du suivi des SEM (2008-2010).

Dans un communiqué, Rima Abdul-Malak « remercie chaleureusement Jean-Baptiste Gourdin pour l’engagement qui a été le sien à la DGMIC depuis 2015, tout d’abord comme sous-directeur du développement de l’économie culturelle, puis chef du service des médias, adjoint au directeur général à compter de 2016 et enfin comme directeur général. Il a accompagné avec une grande intelligence professionnelle et humaine les mutations qu’ont connu les secteurs des médias et des industries culturelles ces dernières années ».

Le décret faisant état de la nomination de Florence Philbert se trouve à cette adresse.

