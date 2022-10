Écrivains menacés : traduire Rushdie, Saviano et les autres

La traduction est un métier tout à fait particulier, entre la transmission et la création, qui requiert « beaucoup de temps », nous explique Vincent Raynaud. « C’est faire, refaire… C’est du sur-mesure, où chaque texte est un modèle unique qui réclame ses propres solutions. » Il met en avant la nécessité d’une certaine mentalité, soulignant que le travail de traducteur se vit seul, face au texte, dont on s’imprègne et qu’il faut remodeler pour le faire exister par soi-même — de façon, finalement, à supprimer toute sensation de traduction.

Malgré cette image solitaire, il admet que, parfois, « on parle aux auteurs, soit pour vérifier qu’on a bien compris, ou bien parce qu’eux-mêmes souhaitent relire notre travail ».

Au cours de sa carrière, Vincent Raynaud a majoritairement travaillé de l’italien vers le français, à travers les textes d’auteurs tels que Alessandro Baricco, Casera Battisti, Tommaso Melilli et, bien entendu, Roberto Saviano. Après la publication de son roman Gomorra en 2006 (Gallimard), ce dernier a vu sa vie basculer à cause d’une condamnation à mort par la mafia napolitaine. Depuis, surveillance policière et crainte d’être attaqué sont le lot du quotidien de l’auteur.

Et bien que, pour l’instant, rien ne semble s’être produit, la vie de Saviano ne va pas sans évoquer celle de Salman Rushdie, auteur anglo-indien récemment poignardé aux États-Unis lors d’une conférence. Un évènement qui a secoué le monde de l’édition à l’international, rappelant l’existence d’une réelle guerre idéologique contre la liberté d’expression.

« Portrait d’hommes seuls et en danger, qui écrivent malgré tout »

Dans sa conférence, Vincent Raynaud revient sur la situation de Rushdie et Saviano, soulignant des « circonstances qui [le] touchent beaucoup ». Il les décrit comme de simples écrivains, qui pourtant risquent leur vie au quotidien. « Ce sont deux figures qui se reflètent l’une dans l’autre. Ils ne sont pas seulement des symboles : ils vivent dans une prison personnelle pour ce qu’ils ont fait, ce qui me semble profondément injuste. »

Salman Rushdie a, selon les mots du traducteur, toujours écrit en tant qu’homme libre, très rapidement devenu un auteur majeur — notamment célébré par le Booker Prize pour Les enfants de minuit (Éditions Stock, 1983, trad. Jean Guiloineau). Ce n’est qu’à la publication de ses Versets sataniques en 1988 (Bourgois, trad. A. Nasier) que Rushdie voit sa vie mise en danger.

Bien que la réaction ne fut pas immédiate, on l'accusa rapidement de blasphème : « L’ironie, la moquerie dont il faisait preuve a été considérée comme inacceptable en ce qui concerne la représentation du prophète », explique Vincent Raynaud. « Le livre devient otage d’une situation politique qui le dépasse. » Malmené par les dérives et déformations de la religion, Rushdie parvenait tout de même à mener une vie normale à Londres — jusqu’à cette attaque, survenue 30 ans après l’annonce en Iran de la fatwa contre son œuvre.

Vincent Raynaud - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

De son côté, Roberto Saviano fait l’objet d’un autre type de fatwa, pour de tout autres raisons. Avec Gomorra, l’auteur italien a su attirer l’attention des lecteurs et lectrices du monde entier, mais aussi des gouvernements sur un phénomène qui, pourtant, n’avait rien de nouveau. Il décrit un nouveau système de mafia, composée d’hommes d’affaires habillés de costumes, qui investissent : « En surface, tout semble parfaitement légal », explique Vincent Raynaud.

« Mais l’argent vient du crime, du trafic de drogues. Et ils n’ont aucune limite : ils tuent, ils enfreignent la loi, tout en se salissant les mains le moins souvent possible. » Si Saviano est en danger depuis tant d’années, c’est à cause du succès qu’a rencontré son œuvre et de la « force littéraire » de son texte. Mais, face à un ennemi insaisissable, comment faire ?

« Par moment, il disparaît », nous dit Vincent Raynaud. « Il devient injoignable. » Et malgré une relation auteur-traducteur privilégiée, l’éditeur avoue ne pas savoir où vit Saviano. Il nous explique que l’auteur a, pour un temps du moins, séjourné à New York, loin de l’Italie, là où la Camorra peut agir bien plus librement. Sa vie de clandestinité, Roberto Saviano la raconte dans un roman graphique intitulé Je suis toujours vivant, dessiné par Asaf Hanuka et publié en début d’année dans une coédition Gallimard/Steinkis.

« Le pire, c’est l’indifférence »

Malgré le soutien de la part du Pen Club International, des Nobels ou encore des médias, qui ont réagi en masse face à l’attentat contre Rushdie, Vincent Raynaud déplore le manque de réaction des gouvernements. Parfois peu enclines à fournir une garde rapprochée, du fait des coûts importants de pareilles procédures, le traducteur considère nos démocraties comme « peu armées » pour pousser ces fatwas à être levées. « Ces gens-là ne nous écoutent pas, ne nous comprennent pas et n’entendront pas nos arguments. »

Rushdie et Saviano, entravés physiquement, se réfugient tous deux dans l’écriture. Décrits comme des « bêtes de travail » par Vincent Raynaud, ces deux auteurs ont chacun une actualité littéraire pour l’année 2023. Le traducteur nous annonce notamment le roman de Saviano à venir, intitulé Crie-le, qui rassemble des portraits de lanceurs d’alerte (Actes Sud).

Pour conclure cette conférence, Vincent Raynaud offre de l’espoir : « Dans les deux cas, ils sont vivants, ils continuent à écrire, et c’est déjà beaucoup. »

Crédits photo : Raúl Nájera/Unsplash