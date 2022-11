Des églises à l'art urbain : cheminement littéraire et historique dans Porto

Si l’église Santa Clara de Porto incarne l’un des modèles du baroque portugais, avec ses boiseries dorées l’or, ces lieux de culte me laissent toujours un sentiment négatif. D’abord, je ne suis pas très fan du genre — le rococo… bon. Non. Pas pour moi. Ensuite, je ne suis pas une personne religieuse. En réalité, cela me rappelle la colonisation de l’Amérique latine, et le livre d’Eduardo Galeano Les veines ouvertes de l’Amérique latine.

Tout l’or que l’on voit, destiné dans ces églises à plaire à Dieu, est en effet impressionnant, mais au point d’en faire oublier l’origine. Or, c’est l’exploitation extrême du Brésil, la mort de celles et ceux qui ont extrait le minerai du sol, le pillage des richesses qui existaient dans le pays que l’on devrait voir en premier lieu. De la plus majestueuse à la plus modeste, elles racontent toutes la même histoire : celle de l’esclavage. Les Portugais ne sont pas le seul peuple colonisateur d’Europe, mais cette démonstration qui renforce le roman patriotique national cache une triste réalité.

Le porto, alcool indissociable

Parmi les grandes marques, Taylor’s occupe une place particulière pour moi : lors de ma deuxième année d’université, je fus recruté pour des fouilles archéologiques — mon tout premier boulot — lorsque débuta la construction d’un nouveau bâtiment en 1998. Évidemment, mes notes à la fac ont chuté en flèche.

L’important, c’est que j’avais 19 ans, et que le salaire qu’on proposait à ce fringant étudiant que j’étais représentait le double de ce que ma mère gagnait dans l’usine où elle officiait depuis 25 ans. Un choc terrible pour moi.

Elle cumulait trois emplois, en ménages et à l’usine, tout en demeurant aussi pauvre — comme si l’argent gagné n’était jamais assez. Après cinquante années de démocratie, c’est toujours le même constat : dans un contexte global, le Portugal est un pays riche : il compte plus de 10 millions d’habitants et en 2019, a accueilli plus de 27 millions de touristes. Et pourtant, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté…

Casa de Musica : modernité et avenir

Quand Porto devint capitale européenne de la culture en 2001 — en même temps que Rotterdam — le quartier où se trouve la Casa de Musica fut totalement réhabilité. De nombreux travaux — et donc, des fouilles archéologiques — furent mis en route. Et notamment pour aboutir à cet espace de concert, dont le son et l’acoustique sont tout bonnement extraordinaires.

Avant, le quartier était hideux : des entrepôts anciens, abandonnés, qui ne donnaient certainement pas envie d’une promenade. Aujourd’hui, cette partie de la ville a été revitalisée. Et la salle de concert atteste de ce contraste entre ancien et moderne.

Vérité légendaire et mensonge historique

Le pilori de la Sé de Porto — pelourinho en portugais — est l’un de ces extraordinaires exemples de la réécriture de l’histoire. Cette colonne — qui servait, dit-on, à pendre les condamnés à mort — relève d’une imposture extraordinaire. Placé juste devant la cathédrale de Porto, sur la terrasse (Terreiro da Sé), il profite de l’ancienneté du bâtiment pour raconter une tout autre réalité.

Reprenons : originellement, cette église-forteresse fut bâtie au XIIe siècle, puis remaniée aux XVIIe et XVIIIe. C’est au cœur de la vieille ville l’un des monuments les plus anciens de la cité.

Or, dans les années 40, durant le régime fasciste portugais a reconstruit de nombreux monuments comme ce pilori qui représentait historiquement le pouvoir que le roi octroyait à certaines villes une plus grande autonomie. Et l’on a fait passer ce pilori pour un monument ancien, alors qu’il date de 1945…

De quoi tromper les touristes, puisqu’aucune indication ne précise cela, autant que conforter les habitants dans ce roman national qui les empêcher de prêter attention à la vérité historique. D’autant qu’on le sait aujourd’hui, les architectes et les historiens qui ont travaillé dessus n’ont rien respecté de la réalité de ces piloris…

La vie, sans limite

Avec ce lapin, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir ! On le trouve sur la rive gauche du Douro — dont j’avais expliqué l’origine du nom donné au fleuve —, dans le quartier des entrepôts de porto. Il est splendide et majestueux, mais ce que l’on ne remarque pas immédiatement sur la photo se découvre à mesure que l’on y prête attention.

Parce que cette sculpture – comme un moyen-relief — est en réalité entièrement conçue avec des matériaux recyclés : en y prêtant attention, on remarque même une cuvette de toilettes ! Installé sur l’angle d’un bâtiment décati, voilà comment l’art moderne parvient à donner vie aux rues de la ville. On profite de la vétusté pour imaginer des œuvres géniales.

Ce lapin, il incarne et exprime la renaissance urbaine d’une manière toute particulière et que l’on doit aux artistes qui, dans les rues, redonnent une couleur et une vie avec cette originalité. Recycler des ordures pour créer, ça, c’est vraiment fascinant.

