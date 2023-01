Voyage à Auschwitz avec "la petite fille qui ne savait pas haïr"

Sa présence, notre magazine littéraire la doit à Lidia Maksymowicz et aux éditions Michel Lafon. Cette rescapée de l’holocauste a vécu 13 mois au sein du camp de la mort d’Auschwitz-Birkenau, de ses 3 à ses 5 ans. La petite polonaise d’origine biélorusse échappe aux chambres à gaz en devenant le cobaye du Dr Mengele. Une fois libre, elle doit apprendre à vivre avec cette enfance.

Même si elle est adoptée par une famille polonaise, sa mère, déportée avec elle, lui manque. Ce n’est qu’en 1962 que les deux survivantes de la porte de l’enfer où ont péri environ 1,1 million de personnes se retrouvent au milieu de la gare de Moscou.

Un panneau « Halte ! Stop » aux abords d'un camp de concentration

« C'est la littérature qui nous sauve »

Cette histoire, l'Italie a pu s'en émouvoir au travers du documentaire 70072 La bambina che non sapeva odiare (la fille qui ne savait pas haïr) et d'un livre, écrit par Paolo Rodari et préfacé par le Pape François en personne. Ce dernier avait embrassé le tatouage, le numéro 70072, de Lidia Maksymowicz lors d'une rencontre avec les survivants de la Shoah en 2021.

Un succès qui pourrait bien s'exporter ce succès de l'autre côté des Alpes. La traduction française, signée Joseph Antoine, est publiée ce mercredi 18 janvier par Michel Lafon sous le nom La fille qui ne savait pas haïr. « Ce qui me touche c'est de voir le quotidien de ces déportés, de savoir comment ils vivaient, ils tenaient. C'est la littérature qui nous sauve », explique Elsa Lafon, directrice de la maison d'édition. La version poche sortira l'année prochaine aux éditions J'ai Lu.

Pour des raisons de santé, Lidia Maksymowicz n'a pas pu se rendre à Auschwitz lors du voyage organisé par le Consistoire Consistoire central israélite de France, une institution chargée de représenter la religion juive dans l'hexagone. Esther Sénot, déportée à Auschwitz à ses 17 ans, sera elle bien présente. Ses parents, sa soeur Fanny, ses deux frères, Achille et Marcel, sont morts à Birkenau. Seul son frère, Israël, a survécu.

Esther Senot (au premier plan à droite), survivante de l'holocauste, avec une guide du site d'Auschwitz

Mémoire et souvenirs

« Comment Dieu a-t-il pu laisser passer ça ? » Par la présence d'un rabbin, un prêtre, un imam et un pasteur, le voyage prend très vite une portée spirituelle. Une fois sur le sol polonais, Haïm Korsia, le grand-rabbin de France, insiste pour ne pas aller directement dans les camps de la mort.

Car avant Auschwitz, il y a Oswiecim, une ville de 40 000 habitants à l'est de Cracovie. Dans la dernière synagogue de la ville, toutes les autres ont été détruites, il organise une prière. « Pouvoir faire ça, près de 80 ans après ce massacre, c'est une façon de dire qu'on a gagné » souligne la plus haute personnalité religieuse de la communauté juive française.

Haïm Korsia (au centre, à lunettes), grand-rabbin de France, dans la dernière synagogue d' Oswiecim

Les élèves de collègues et de lycées présents ne s'y trompent pas. Ils sont là pour ce « devoir de mémoire. Pour se souvenir. Pour éviter de répéter les erreurs du passé. Le jour où les survivants comme Lidia Maksymowicz et Esther Senot ne seront plus là pour en parler, ce sera à nous de faire notre travail pour éviter le révisionnisme » souligne un élève, qui a pris la parole au micro sur le chemin du retour.

Avec ses souvenirs, Lidia Maksymowicz a une relation particulière. « Je ne sais pas si ce sont mes souvenirs ou les récits des autres. Je n'avais pas une pleine conscience des abus, mais ils étaient là. Birkenau est ineffaçable, c'est un monstre qui continue de parler. Encore maintenant. »

Crédits photos : ActuaLitté (CC BY SA 2.0.)