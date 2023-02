Une Fédération des éditeurs indépendants : “J’en ai eu les larmes aux yeux

Le terme d’ « indépendant », au XIXe siècle, était porté par les artistes qui souhaitaient s’extirper des critères des salons officiels, qui donnaient le « la ». Naîtront de cette volonté émancipatrice des mouvements comme le Parnasse, lancé par l’auteur Théophile Gautier. Ici, on affichait haut et fort « l’art pour l’art », et le bon goût du créateur par delà les normes du temps.

Ces artistes souvent, comme Camille Pissarro, alliaient avant-garde esthétique et avant-garde politique. Recherche d’une plus grande liberté, engagement éthique et rupture avec les modèles dominants, on retrouve à présent ces éléments chez la plupart de ces éditeurs dits indépendants, à la suite de figures comme Jérôme Lindon, François Maspero ou encore Nils Andersson.

Indépendance = diversité

Quand on demande au cofondateur des éditions Pourpenser, Albert de Pétigny, ce qu’il entend par indépendance, il répond : « C’est avant tout être conscient de nos dépendances, et de les choisir. Nous dépendons des auteurs, sinon nous n'avons pas de livres, des réseaux de diffusion, sinon nous n'avons pas de lecteurs et des lecteurs eux-mêmes, sinon nous n'avons pas d’avenir. Toute la question est de façonner des liens sains. » Dans cette optique, le passionné d’informatique préfère parler d’écosystème plutôt que de chaîne du livre.

Le premier président du collectif d'éditeurs en Pays de la Loire, Coll.LIBRIS, nous confie aussi avoir eu « les larmes aux yeux », pendant le discours inaugural du président de la Fédération, Dominique Tourte. Il voit dans cette association créée en 2019, « le pendant au Syndicat national du livre (SNE) », ce « syndicat du crime » ajoute un autre éditeur présent aux Assises.

Touché, car l’éditeur depuis 2002 a toujours pensé son aventure éditoriale comme une occasion de multiplication des points de vue, des méthodes. Plus encore, faire en sorte que son « empreinte d’éditeur soit aussi faible que possible », comme si c’était du carbone. En clair, pour Albert de Pétigny, indépendance = diversité, et surtout, c’est le moyen de « la joie, sinon on crève ».

Ce dernier présentera à ses collègues, durant le salon, son initiative autour de la gestion des données d’une structure éditoriale, Oplibris. Ce projet de logiciel en libre accès viendrait concurrencer un certain Google et son Google Sheet. L’opposition contre les Gafam n’est donc pas loin, retrouvant la dimension engagée derrière cette notion d’édition indépendante.

Albert de Pétigny, éditions Pourpenser. ActuaLitté.

L’engagement, pour l’éditrice Galia Tapiero et ses éditions Kilowatt, passe par ses ouvrages jeunesse documentaires. Anthropologue de formation, elle apporte des outils aux enfants pour mieux appréhender l’altérité, « pas si importante finalement », les questions écologiques… Et de proposer en définitive, « des manières de mieux vivre ensemble ».

Un autre éditeur engagé : le natif du Grand Est, Camille Delettre, à la tête de la maison L’Atteinte. Pour ce dernier, le terme indépendant est problématique, lui préférant « alternatif, plus proche de la réalité ». Il ne rejette certes pas le commerce, mais le souhaite éthique et moral, sans compromission.

Quand le président de la Fédération qui regroupe les associations nationales d’éditeurs (FEDEI), Dominique Tourte, a présenté la nécessité de créer un organisme régional pour participer à cette aventure, Camille Delettre a lancé l’Association des éditeurs du Grand Est avec 7 autres maisons, dont les Strasbourgeois 2024 ou les Mulhousiens Mediapop. Elle ouvrira bientôt les adhésions : « On ne parle d’ailleurs pas d’association, mais de syndicat », nous confie-t-il. Une acception qu’il tire de sa praxis : ne pas avoir peur d’entrer en contradiction pour faire avancer les choses.

Isolés ou solidarité ?

Comment sa résistance aux conventions du monde littéraire se matérialise-t-elle ? En publiant des titres qui sortent des sentiers battus, mais plus radicalement, en proposant des romans courts, qui pourront avoir moins de 100 pages sans être « ni des nouvelles ni des novella » : « Il y a une normalisation du roman, avec un début, un milieu, une fin clairs, entre 200 et 400 pages », explique t-il. Une critique du remplissage caractéristique de beaucoup d’ouvrages qui paraissent tout au long de l’année, mais, plus encore, la constatation qu’écrire concis tout en racontant une histoire forte est beaucoup plus difficile.

Il cite, pour illustrer ses dires, un des derniers livres qu’il a édité, Le Pégase d’Antoine Sanchez : « À force de recevoir des refus, parce que trop court, ou pas assez autre chose, Antoine Sanchez m’a présenté un texte auquel il a fallu retirer toutes les scories inutiles pour rendre une œuvre poignante. »

Une approche qui semble avoir intéressé la littérature des grands groupes, puisqu’Anton Beraber, publié à la collection Blanche de Gallimard, a confié à L’Atteinte un de ses textes, Celles d’Hébert. Résultat : des papiers dans les journaux à tirage important, comme Libération, « sans se compromettre ». Avec le succès, il rentre même dans « des cercles critiqués auparavant »… Difficile équilibre à trouver.

Camille Delettre, éditions l'Atteinte. ActuaLitté.

Autre constat de Camille Delettre sur l’édition dite indépendante : « La plupart du temps, on ne se parle pas du tout. Il y a le danger de s’isoler. » Élise Betremieux, créatrice de la maison lilloise Les Venterniers, au contraire, expérimente une véritable solidarité entre les éditeurs indépendants, et une mise en concurrence bien plus saine que sur la scène des grands groupes : « La transmission existe entre un éditeur confirmé et un novice », et d’ajouter : « Être un éditeur indépendant, c’est appartenir à un milieu. »

Pour cette artisane du livre entièrement fait main, l’édition indépendante, c’est d’abord la souplesse, un fonctionnement alternatif, que ce soit dans la diffusion, la production, la plus ajustée possible, et de l’autonomie. À travers sa pratique, elle interroge l’objet-livre et ses conditions de fabrication.

Quid de la dimension politique et éthique inhérente au label éditeur indépendant ? « Faire des livres à la main, c’est politique », confirme-t-elle, et de continuer : « C’est un rapport au temps, à l’objet, et un engagement du corps, comme dans tous les artisanats. D’ailleurs, tous les éditeurs indépendants engagent leur corps, en devenant des manutentionnaires. »

Elise Betremieux, Les Venterniers, ActuaLitté.

« Être indépendant, c’est le Graal »

En outre, elle met un point d’honneur à vendre ses ouvrages à des prix autour de 14 €, comment ? « En baissant les marges ». La membre de l’Association des éditeurs des Hauts de France est formelle : « L’édition indépendante, ce n’est pas seulement une idée, c’est d’abord créer des relations interpersonnelles. »

Mais peut-on avoir été une maison d’édition dite indépendante, avoir été rachetée, et garder malgré tout son identité comme sa liberté ? L’apprentie assistante éditoriale chez Othello et Le Nouvel Attila, Pauline Pansart, en est convaincue. Reprise par le Seuil en 2019, Le Nouvel Attila est toujours dirigé par Benoît Virot. La ligne éditoriale est la même, soit des textes « iconoclastes, avant-gardistes » ; « et s’ils discutent en comité de lecture des textes à potentiellement publier, s’il veut faire ce texte, il le fait », nous confirme Pauline Pansart.

Cette dernière pousse cet éloge d’indépendance, même dans un groupe, à tous les pans de la vie : « Être indépendant, c’est le Graal. »

Pauline Pansart, apprentie assistante éditoriale chez Othello et Le Nouvel Attila. ActuaLitté.

Enfin, Céline Telliez, chargée de mission pour la FEDEI, avec son regard plus global, constate que beaucoup d’éditeurs préfèrent être considérés comme « indépendants », que de se voir affublé des adjectifs, « petits » ou « moyens », vocable qui peut être vécu comme « dévalorisant ». « Parle-t-on de petits coiffeurs ? », se demande-t-elle. Aussi, il importe de casser cette image « régionaliste » qui colle à la peau de beaucoup de ces éditeurs « des territoires », comme disent les politiques.

Qu’est-ce qui caractérise selon elle, en définitive, un « éditeur indépendant » ? « C’est d’abord un couteau suisse qui doit maîtriser de nombreux savoir-faire, techniques, commerciaux…» Elle rappelle finalement que beaucoup de ces passionnés ne vivent pas de leur activité, avec la nécessité d’avoir plusieurs emplois, de réaliser des ateliers et autres prestations.

Céline Telliez, chargée de mission pour la FEDEI. ActuaLitté.

DOSSIER - Assises nationales de l'édition indépendante : se définir et agir