Du père de famille au psychanalyste : dans l'intimité de Sigmund Freud

Il s’agissait de guérir par la parole, comme l’indiquait dès ses débuts le jeune médecin Sigmund Freud. De sa réflexion sur l’activité psychique aux théories qui ont guidé la création d’une nouvelle matière, le musée offre aux curieux un étonnant parcours. Les objets, les meubles – certains, originaux, ont trouvé leur place dans l’exposition, prêtée par le Freud Museum London – et bien plus encore : on s’immerge durant plus d’une heure dans les facettes de la vie professionnelle et personnelle de Sigmund.

Salle d'attente

Toute l’histoire et la pratique se déroulent ici, depuis la salle d’attente où les patients prenaient place jusqu’aux salons privés, réservés à la famille. Le berceau de la psychanalyse qui s’est écrit dans ces murs est mis en lumière par les éléments biographiques et complété par les parutions — des éditions rares, originales, ainsi que leurs traductions, en hongrois, suédois, hébreu ou japonais. De quoi mesurer par ailleurs la diffusion internationale du mouvement qu’il aura initié.

Le Musée n’a pour autant pas cherché à reconstruire délibérément les lieux : parfois, seule une photo apporte une indication, puisant dans les archives de quoi accompagner la visite dans le temps. D’un côté le père, de l’autre le médecin, dans un univers où les deux fonctions sont rarement séparables.

Tout un monde est ici reconstruit, jusque dans la collaboration avec Anna, l’unique enfant qui marchera sur les pas de son père — et qui est aujourd’hui considérée comme la créatrice de la psychologie pour enfant. Si chaque pièce porte une marque spécifique, la distinction entre l’homme et son métier devient progressivement floue. Des enregistrements complètent l’ensemble, pour apporter la voix et faire vivre les lieux.

Et si l’on connaît, ou croit connaître, l’influence du mouvement à l’époque de Freud, la genèse se déploie avec simplicité : le profane avance, observe et s’arrête sur des éléments superbement mis en valeur. Jusque dans la collection de statuettes antiques qui occupaient le bureau.

