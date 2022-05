La Douceur de l'eau : Nathan Harris et la ségrégation américaine

Quand George, perdu, accepte d’être guidé par les deux jeunes hommes vers sa maison, il voit en eux un moyen d’apaiser son chagrin et leur propose, contre rémunération, de les aider, lui et sa femme Isabelle, à cultiver leurs terres. Des liens inattendus de confiance se tissent entre ces êtres tourmentés, jetés dans une société qui leur reste inhospitalière, et trouvant refuge dans la quiétude d’une nature luxuriante. Jusqu’au jour où Caleb revient frapper à la porte de ses parents...

En portant un regard moderne sur une période sombre de l’histoire, Nathan Harris signe un roman impressionnant de maturité et de maîtrise. Ses héros, premières victimes de la longue et persistante ségrégation américaine, parviendront-ils à garder espoir, à survivre face au déferlement de bruit et de fureur ? (traduit de l'anglais par Isabelle Chapman )

Nathan Harris revient, en quelques mots, sur cette écriture :

Je me suis plongé dans les histoires d’esclaves affranchis telles qu’elles ont été retranscrites par les historiens. Je n’avais alors jamais vraiment songé à ce qui attendait ces hommes, ces femmes, ces enfants une fois libérés de toute servitude. Que faire quand prend soudainement fin une vie passée sur une seule plantation, une vie passée sous complète domination d’un propriétaire ? Comment se reconstruire quand son identité même est à redéfinir ? Où aller ? Qu’accomplir ? J’ai été assailli par ces questions et il m’a semblé que c’était là un terrain propice à explorer pour un écrivain. Je me suis efforcé d’incarner Landry et Prentiss avec réalisme et humanité. C’était une façon de rendre justice à toutes les personnes affranchies qui ont traversé cette épreuve.

Nathan Harris vit à Austin, Texas. À tout juste vingt-neuf ans, il publie son premier roman, La douceur de l’eau, largement salué aux États- Unis, récompensé par l’Ernest J. Gaines Award et le Willie Morris Award for Southern Fiction.