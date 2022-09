Octobre : un mois pour les littératures de l'Imaginaire 

Faire émerger, toujours un peu plus, ces littératures qui explorent des mondes, inventent des civilisations, donnent vie à des créatures fantastiques… et leur procurer « la sacro-sainte visibilité », tant en librairies que dans tous les espaces où le livre est accueilli.

Le Mois de l’Imaginaire est mis en œuvre par une association collective d’éditeurs (CCMI) qui a pour but d’organiser le partenariat, la coordination, l’organisation des actions et la collecte de fonds des éditeurs coopérant à l’opération du Mois de l’imaginaire en partenariat avec les structures initiatrices et porteuses du projet.

Mais une fois que l’on a dit ça, on ne fait pas particulièrement rêver. En revanche, raconter que depuis six ans, des maisons de toutes tailles se sont regroupées pour parler d’une seule voix et opérer une véritable médiation auprès des lecteurs, voilà qui a plus de charme.

Selon des données fournies par LivresHebdo, avec GfK, le marché de l’Imaginaire aurait grimpé entre septembre 2021 et août 2022 de 10 % en volume et 15 % en valeur. Avec toutefois des ventes qui dépendent essentiellement des fonds de catalogues — Frank Herbert, GRR Martin ou encore Tolkien. Si l’on retrouve Bernard Werber ou Stephen King dans les top ventes, ils sont les rares auteurs vivants à y figurer.

L’extrême paradoxe, que tout un chacun souhaiterait résoudre, est de constater l’engouement total des spectateurs pour les séries et films liés à l’Imaginaire, quand les ouvrages, eux, restent l’apanage de lecteurs éclairés. Certes, des éditeurs généralistes se sont ouverts sur le genre et des prix littéraires spécialisés finissent par consacrer des œuvres de maisons non rangées dans l’Imaginaire.

Dans le même temps, les éditeurs spécialisés ont une approche plus globale — avec moins de dragons et de vaisseaux spatiaux sur les couvertures, par exemple. Et des collections ont vu le jour, ces derniers temps – preuve qu’une volonté éditoriale existe d’explorer les genres. Récemment, les éditions Delcourt ont même adapté les romans de Liu Cixin, dans une saga Les Futurs de Liu Cixin, en bandes dessinées. Les passerelles ne manquent donc pas : encore faut-il les faire connaître pour que les lecteurs les empruntent.

Or, la crise du papier et ses conséquences ont conduit à une revalorisation des tarifs, de l’ordre de 5 à 6 %. Une tendance que l’on avait pu observer avec le polar, voilà quelques années (mais sans corrélation avec une crise d’approvisionnement). En effet, cet autre mauvais genre avait vu les prix de vente publics s’approcher de ceux de la littérature classique.

Autre constat, corrélé à la crise du papier, le fait que les maisons traduisent moins d’auteurs étrangers, pour se concentrer sur des écrivains français, ou francophones. Moins de coûts, certainement, et une tentative pour ne pas céder trop de terrain.

Cette année, les 35 éditeurs réunis ont choisi 2 ouvrages emblématiques de leur catalogue, qui seront particulièrement valorisés au cours du mois d’octobre. La sélection sera prochainement proposée dans nos colonnes. L’enjeu demeure : si l’Imaginaire est le genre favori des jeunes lecteurs (à 46 % selon une étude du Centre national du livre), il continue d’explorer les réalités de demain, autant que les mondes alternatifs.

2022 ne dérogera donc pas à la règle : opérations commerciales, rencontres en librairies et médiathèques, dédicaces, supports pédagogiques pour que l’Imaginaire prenne place dans les salles de classe. Relevons à ce sujet l’initiative de l’éditeur italien, Fandango, qui a construit tout un programme éditorial à travers Weird Young, collection éponyme. Avec l’intention de stimuler la créativité des jeunes lecteurs et leurs mettre, dans les collèges et lycées, des ouvrages d’imaginaire dans les mains.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0