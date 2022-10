Education : Editis crée deux nouveaux pôles et nomme Vincent Barbare

Avec l’intégration d’Educlever, le pôle éducation et référence d’Editis accélère sa digitalisation et développe son offre grand public en créant deux nouveaux pôles :

- Un pôle grand public (jeunesse, parascolaire, référence, diffusion grand public), placé sous la responsabilité de Vincent Barbare, qui continuera par ailleurs à assurer ses fonctions de président du pôle illustré d’Editis, Edi8 ;

- Un pôle éducation & formation, regroupant le scolaire, la formation, le marketing digital, l’innovation et Educlever, qui sera placé sous l’autorité de Michèle Benbunan en attendant l’arrivée prochaine de son (sa) directeur(trice).

Michèle Benbunan, directrice générale du groupe Editis, déclare : « Avec Nathan, Bordas, Le Robert, Retz, CLE international, le groupe Editis possède des maisons d’édition extraordinaires dans l’éducation et la jeunesse. Nos équipes ont su prendre un premier virage numérique, développer des offres grand public et conquérir leur légitimité dans la jeunesse. Nous entrons maintenant dans une nouvelle étape de ce développement, qui nécessite une organisation pour asseoir cette place de leader dans l’ensemble du monde de l’éducation, de la formation et de la jeunesse. »

Les directeurs de ces pôles seront accompagnés chacun par une équipe renouvelée, prioritairement grâce à la promotion de talents internes.

Catherine Lucet, actuelle présidente du pôle éducation et référence et directrice générale adjointe d’Editis, cesse son activité pour se consacrer à des projets personnels. Michèle Benbunan tient à la remercier chaleureusement d’avoir permis le développement de la maison Nathan, puis du pôle éducation et référence, durant ses 22 années d’activité au sein du groupe, et d’avoir piloté avec succès, ces derniers mois, l’acquisition d’Educlever.

Crédits photo : Charlotte Jolly de Rosnay