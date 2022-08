Poétesse star censurée aux États-Unis, Rupi Kaur de passage en France

Combinant projection vidéo et ambiance sonore, les spectacles de Rupi Kaur ne lésinent pas sur les moyens. Pour autant, la jeune femme se trouve seule sur scène, un ouvrage à la main. Elle lit des poèmes extraits des recueils Le soleil et ses fleurs, Lait et miel et Home Body, ainsi que des textes inédits, qu'elle réserve à ses spectacles. Pour la première fois de sa carrière, elle se produira en France, à La Cigale, le 9 octobre prochain.

Outre Paris, elle passera par Édimbourg, Londres, Dublin, Stockholm, Amsterdam, Berlin ou encore Madrid, entre autres, le temps d'une tournée européenne qui n'a rien à envier aux artistes musicaux. En 2021, après plusieurs tournées américaines, la poétesse a réalisé le film captant ses performances, désormais diffusé sur Amazon Prime.

À l'âge de 21 ans, alors étudiante à l'université de Waterloo, Kaur autopublie son premier recueil de poèmes, qui deviendra Lait et miel. Elle diffuse parallèlement ses productions sur des réseaux sociaux, Tumblr tout d'abord, puis Instagram.

En 2015, un cliché qu'elle avait réalisé dans le cadre scolaire, montrant les traces de règles féminines sur le pantalon d'une femme, est censuré par le réseau social, ce qui attire l'attention à la fois sur la censure en ligne, le tabou autour des menstruations et son propre travail poétique.

Les réseaux sociaux font le reste, et ses textes se répandent rapidement, aidés par l'engouement de plusieurs célébrités : elle devient bientôt l'égérie des « Insta-poètes », des créateurs qui utilisent le réseau social comme seul mode de diffusion de leurs textes.

Parallèlement à ce large succès, les critiques ne tardent pas à se manifester : sa poésie est jugée simpliste, ses trouvailles accusées de n'être que des plagiats de créations de consoeurs, comme Nayyirah Waheed, bien plus secrète, ou Warsan Shire.

La forme de ses poèmes, composés de fragments de phrases mis à la ligne, est aussi tournée en dérision, tout comme la mise en scène de la jeune femme sur les réseau : une lecture d'un de ses textes, en 2021, provoque chez certains l'hilarité...

Jeunesse et censure

Si la moquerie est aisée, il est indéniable que Rupi Kaur a su s'adresser aux jeunes utilisateurs et utilisatrices d'Instagram, et, au-delà, à la génération dont ils font partie. La poétesse exprime en effet dans ses courts textes ses sentiments sur les relations amoureuses, la féminité, la question des genres et des injonctions, les difficultés à trouver sa place dans le monde.

Lait et miel se trouve d'ailleurs bien placé au sein des réservations de livres réalisés via le Pass Culture, qui s'adresse aux jeunes de 18 ans. D'ailleurs, sa version numérique se trouve plébiscitée, comme un prolongement logique de la lecture sur Instagram.

Sans être totalement inédits, ces thèmes sont abordés par Rupi Kaur avec une langue poétique parfois si directe qu'elle déstabilise les censeurs, outre-Atlantique. Depuis quelques mois, les États-Unis connaissent en effet une vague de censure et de tentatives de censure inédite, qui n'épargne pas Lait et miel. Dans l'Utah ou en Floride, le recueil est visé par des demandes de retrait des bibliothèques publiques ou scolaires, car jugé « obscène » ou « insultant ».

En raison de ses thèmes et des mots employés, il ne serait tout bonnement pas approprié pour les plus jeunes, revendiquent les partisans de sa censure...

Photographie : Mike Lundgren, CC BY-NC-ND 2.0