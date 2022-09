Gîte, chambre d'hôtes : la redevance Sacem... élargie aux boîtes à livres ?

L’affaire était grassouillette : en sa qualité d’organisme collecteur, la Sacem faisait valoir qu’il était l’or, monsegnor, de ponctionner les resquilleurs. Un forfait « spécial hébergement touristique » avait vu le jour, de sorte que les logements s’acquittent de la somme forfaitaire — près de 200 €. Cette dernière s’appliquait à quiconque diffuse « de la musique ou de la télévision dans votre établissement d’hébergement touristique ».

La lecture, ou communication au public

La demande était sans appel, et le service juridique de la Sacem roulait d’ailleurs des mécaniques, invoquant d’improbables visites surprises dans les habitats, pour vérifier que tout était en ordre. La chose était amusante : les œuvres audiovisuelles et musicales étaient concernées, mais par un vide juridique épatant, les livres proposés dans les bibliothèques n’étaient pas concernés.

Pourtant, une sérieuse analyse de la situation avait conduit Me Magaly Lhotel à une conclusion sans ambages : « Il est donc possible d’étendre la jurisprudence aux livres mis à disposition dans le cadre de leur activité par les prestataires de services aux clients d’un hôtel ou aux locataires saisonniers », nous indiquait l’avocate en droit de la propriété intellectuelle.

Problème : « Si ce service volontaire qu’un bailleur fournit devait être assujetti à une perception, à ce jour, aucun système de gestion collective n’existe pour la gérer », pointait Stéphanie Le Cam, maître de conférences à l’université Rennes 2, et directrice de la Ligue des auteurs professionnels. Autrement dit, quand bien même le droit validerait cette perception, personne ne s'en occupe.

Sollicités par ActuaLitté, ni la Sacem ni le Syndicat national de l’édition n’avaient répondu — au cœur de l’été, personne ne vous entend crier, c’est connu. C’est pourtant bien dans la chaleur estivale que plusieurs parlementaires ont interrogé tant le ministère de la Culture que celui de l’Économie — et plus spécifiquement la ministre déléguée aux Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et tourisme.

Les parlementaires en renfort

Philippe Latombe (Démocrate [MoDem et Indépendants] —Vendée), Emmanuel Maquet (Les Républicains —Somme) et Olivier Falorni (Non inscrit —Charente-Maritime) ont donc pris leur plus belle plume pour obtenir quelques explications. Mieux, ils s’appuient sur les conclusions et jurisprudence qu’évoquait ActuaLitté — tout en comprenant l’inverse de ce que la Cour de justice de l’Union européenne tranchait. Soit.

Tous trois s’émeuvent de ce que ces gîtes et chambres découlent « souvent à la volonté de personnes désireuses d’entretenir et de conserver le patrimoine rural, ainsi que de maintenir une certaine animation dans les communes ». Et qu’à ce titre, une redevance « purement fiscale ne prenant pas en compte la réalité de leur activité », note Emmanuel Maquet.

Pénalisant ces pauvres bailleurs, la perception les menace plus encore, par des biais illégaux, insiste Philippe Latombe — à raison. « N’ayant aucune prérogative de puissance publique, les agents de la Sacem n’ont pourtant aucunement le droit de pénétrer de leur propre initiative dans des lieux privés non ouverts au public et de tels comportements pourraient donc relever de la violation de domicile par manœuvres, délit réprimé par l’article 226-4 du code pénal », rappelle-t-il, à toutes fins utiles.

Enfin, note Olivier Falorni, « cette demande de la Sacem d'une contribution forfaitaire paraît d'autant plus inique que le procédé est tout à fait nouveau et inédit pour les exploitants récemment sollicités ».

Une loi, deux mesures ?

Quelque peu gênée aux entournures, la rue de Valois tente de recontextualiser la fameuse « rémunération équitable » due aux auteurs et compositeurs. Et que, précédemment, la Cour de cassation avait contraint le monde hôtelier de s’en acquitter — corollaire, les gîtes et autres résidences entraient dans la même catégorie. Quant au forfait instauré par la Sacem, il « a été établi par référence au minimum applicable aux établissements hôteliers. Il convient en effet de s’assurer que le traitement spécifique accordé aux établissements d’hébergement touristique n’induise pas de distorsion de concurrence au détriment des exploitants d’établissements hôteliers ».

Pas un mot, en revanche, sur l’intrusion des agents de la Sacem dans des domiciles privés dont la société se vantait de pouvoir inspecter la conformité. Un espace ouvert au public, comme un hôtel, oui, une location saisonnière, non.

Même son de cloche au ministère délégué responsable des Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et tourisme. Non seulement l’action de la Sacem est légitime, mais surtout, l’organisme « poursuit actuellement des discussions avec les principales fédérations et associations représentant les acteurs de l’hébergement touristique en vue d’adapter les conditions de son intervention à la réalité des exploitations les plus modestes ».

On s’amusera d’ailleurs en constatant que la réponse adressée aux députés est en tous points identiques. Mais quid des livres, dans tout cela ? « On constate donc qu’au sein du domaine de la création, on a le même droit d’auteur, mais pas appliqué de la même manière suivant les arts », soulignait fin juillet Stéphanie Le Cam. La question reste entière.

Boîtes à livres... même combat ?

D'autant que, dans l’absolu, la gestion de boîtes à livres par des associations — et a fortiori, des collectivités — entraînerait également des possibilités de perception. De fait, ce que le droit qualifie « d’intervention additionnelle », qui désigne la mise à disposition volontaire d’œuvres, découlant d’un choix opéré par le prestataire, s’inscrit directement dans la problématique des gîtes et autres.

Mettre à la disposition du public des ouvrages, dans des bibliothèques de rue, ouvrirait la porte à une taxation par… ah, oui, problème : on ne sait pas qui se chargerait de ce point.

Jérôme Peugnez, vice-président de l’association Zonelivre.fr, s’en inquiétait. Parmi les activités de sa structure, un site, Boîte à livres, qui recense via une carte interactive, les bibliothèques de rue partout en France. Si l’activité était soumise à perception cela devient payant « de nombreuses associations se désisteront de la gestion des boîtes. Nous ne gagnons pas d’argent en les gérant. À l’heure où l’on parle d’inflation, dans tous les domaines, c’est regrettable de voir ce genre d’accès à la culture gratuit (car personne ne gagne d’argent, bien au contraire) mis en péril », expliquait-il à ActuaLitté.

« Dans des communes rurales, comme la notre dans le Calvados, c’est un vrai lieu de partage et notamment pour les personnes âges qui n’ont pas de moyen de transport. »

crédits photo : Grant Barclay, CC BY 2.0