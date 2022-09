Xavier Dollo quitte le festival L'Ouest Hurlant, "une machine qui grandit"

Pour Xavier Dollo, plus que son départ, il importe de revenir sur le contexte de création du Festival. En effet la manifestation est portée par deux entités distinctes : l’Université de Rennes 2, plus particulièrement l’UFR de sciences sociales pour lequel il travaille dorénavant à mi-temps, ainsi que l’association Le Laboratoire de l’imaginaire.

Contacté par ActuaLitté, il explique : « J’étais le trait d’union, la connectique entre ces deux entités. Je devais gérer la programmation des deux parties du festival : Une partie scolaire/universitaire, ainsi qu’une partie dite grand public. Si cette année les dates correspondaient, l’année prochaine, les deux parties se dérouleront sur une temporalité différente, ce qui revient à réaliser deux programmations différentes pour deux évènements différents. Cela devenait difficile pour moi. »

En effet, le festival Ouest Hurlant se scindera en deux pour sa seconde édition. Il se déroulera dans un premier temps en avril pour la programmation grand public, puis sera de retour le mois suivant, en mai, pour la programmation scolaire/universitaire.

« Il fallait gérer des auteurs et autrices différents par exemple. J'ai dû me montrer lucide et raisonnable sur le travail à fournir et ma capacité à le faire. Cela devenait ingérable de créer deux festivals en somme. Faire aboutir correctement les choses devenait très compliqué. »

La meilleure programmation possible

S’il ignore pour l'heure qui succédera et comment se gérera le festival grand public, une chose est certaine, la partie scolaire/universitaire est vouée à l’expansion : « Il ne se déroulera pas uniquement sur la temporalité du festival, mais sur toute une année scolaire soit d’octobre à juin. Notamment à l'occasion du Mois de l’imaginaire, en octobre : j’organise une journée interprofessionnelle à destination des libraires, des étudiants et des bibliothécaires pour faire comprendre aux professionnels du livre ce que sont les littératures de l’Imaginaire. Autant dire que c’est encore un gros évènement à mettre en place. »

Chapeauter en parallèle le développement de la coopérative Argyll, qu’il gère avec Simon Pinel, est également chronophage : « Il fallait que je lâche quelque chose de toute façon. De plus, ma mission en tant que directeur artistique du pôle universitaire du festival s’est extrêmement renforcée et pérennisée suite aux premières retombées du festival. Nous avons été remarqués par beaucoup d’institutions, c’est une machine qui grandit. »

Et d’ajouter : « Je tiens à développer la dimension pédagogique et sociale à travers les projets universitaires autour de l’imaginaire et du livre en particulier. Dans l’UFR de Sciences sociales de l’université Rennes 2, je peux aborder les questions sociales à travers l’imaginaire. Mon rôle est avant tout de faire le lien entre l’université et le terrain, où se trouve le public. Je suis là pour faire en sorte que l’université ne soit plus vue comme un monstre inabordable. »

Pour lui, pas d’inquiétude à avoir concernant le volet grand public : « Elle se développera sur d’autres pôles comme le cinéma, les séries, la musique et autres, tandis que le pôle scolaire se concentrera sur la littérature. Je ne suis pas inquiet, car c’était un peu ma vision : deux programmations différentes comme deux festivals différents. De toutes les façons, les attentes de ces deux volets divergent clairement. »

Le festival compte désormais dans son équipe Stéphanie Nicot, anciennement directrice artistique des Imaginales. Cette dernière se retrouvait donc écartée de l'événement, après une vingtaine d'années de présence. La Ville d’Épinal avait en effet décidé d’ouvrir un appel d’offres pour constituer un poste de direction littéraire plus globale, entraînant une vague de protestation de la part de très nombreux acteurs.

Crédit photo : Julien Joly via le site Ouest Hurlant