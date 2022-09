Avec Helvetiq, les États-Unis liront bientôt des livres suisses

Richard Harvell, responsable du marché américain au sein de la maison, y voit une opportunité de toucher un lectorat mondial : « En concevant dès le départ nos projets comme des œuvres universelles et en les publiant en anglais, en allemand et en français, nous pouvons leur donner de meilleures chances d’être remarquées. Cela se traduira par davantage de ventes, davantage de chances d’être traduits dans d’autres langues, et davantage de rémunérations pour leur talent et leur travail. »

Helvetiq publiera d’abord dans les domaines qu’elle connaît le mieux : les documentaires jeunesse, les romans graphiques et les livres de voyage. Par la suite, la maison prévoit de s’étendre à d’autres genres littéraires. L'éditeur est présent sur le marché américain depuis août 2019 : à l’époque, la société suisse avait confié sa distribution à Asmodée.

L’adaptation en roman graphique de Derborence par Fabian Menor a connu un très bon succès et figure parmi les premières publications américaines. Le documentaire jeunesse Citizen She ! The Global Campaign for Women’s Voting Rights de la journaliste Caroline Stevan, sera publié juste avant les élections américaines de cet automne. À leur grande fierté, il fait d’ores et déjà partie de la sélection de la Junior Library Guild. Parmi les autres titres prévus figurent les documentaires sur la nature de Lisa Voisard ainsi qu’un roman graphique sur l’astrophysique de Herji en collaboration avec le prix Nobel Michel Mayor.

Helvetiq compte sur une équipe multilingue, des expériences internationales réussies et quelques soutiens de poids. Six membres de l’équipe ont vécu aux États-Unis. La maison a l’expérience de la vente à l’international puisqu’elle publie depuis plusieurs années ses livres en France et en Allemagne, et que ses jeux de société sont distribués dans quarante pays.

« Ce développement international est la réponse de David à Goliath. La Suisse est petite à l’échelle mondiale, mais on y trouve un multilinguisme qui fait passer les frontières plus aisément », précise l'éditeur.

En France, c’est la société Dilisco qui assure désormais la diffusion/distribution d’une partie du catalogue.

