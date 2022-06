Helvetiq et Dilisco : “Comme entrer dans une famille

Au commencement, comme toujours dans l’industrie du livre, était le Verbe. Pour Dilisco, ce fut celui des éditions La Salamandre, confrère suisse romand d’Helvétiq, qui avait été convaincue d’intégrer la structure par Terre Vivante, maison française. « Nous fonctionnons dans un esprit de relations et de recommandations », pose immédiatement Jean-Charles Caplier. « La satisfaction demeure le moteur, vient ensuite l’état d’esprit : partager l’envie de coconstruire. Ensuite, notre connaissance du marché, des points de vente et de la concurrence représentent autant d’apports pour les éditeurs avec lesquels nous travaillons. »

France et Belgique réunies par la Suisse

Avec Helvetiq, la créativité fut le déclencheur : aux côtés de maisons consacrées aux ouvrages professionnels, universitaires, aux mondes du savoir, l’éditeur suisse romand « apporte une respiration », poursuit le directeur commercial. « Les thématiques de leurs livres sont éminemment contemporaines : des randonnées pour les jeunes, la nature explorée différemment, l’écologie, omniprésente, sans être un sujet en soi… Leurs livres pour les enfants, par exemple, abordent des sujets profonds, avec une extraordinaire intelligence. »

À compter du 1er juillet, les équipes France de Dilisco prendront en charge le catalogue — et la présentation d’août/septembre est déjà à pied d’œuvre. « On s’éclate avec leurs livres », lâche Jean-Charles Caplier, manifestement enthousiaste. Pour autant, le partenariat ne s’arrête pas là, bien au contraire. « Nous avons déjà mis en place cette collaboration pour la Belgique, depuis janvier », poursuit Alizée Dabert : « Jusqu’à présent, notre distribution sur les deux territoires était scindée. Il devenait urgent de tout regrouper au sein d’une même structure de diffusion/distribution. »

Travailler de concert : Hop, Suisse !

En Suisse, Helvetiq assure sa propre diffusion/distribution, « ce qui nous apporte une expérience, autant qu’un langage : avec Dilisco, nous pouvons parler la même langue sur ces questions. Et l’équipe SNB se constitue de personnes ayant toute une connaissance de l’industrie du livre, de la chaîne, par les métiers qu’ils et elles ont eus par le passé », poursuit l’export manager. « On a comme l’impression d’entrer dans une famille qu’on connaît déjà », conclut-elle avec un sourire, tandis que Jean-Charles Clapier acquiesce.

Dès le mois d’août, Dilisco prendra en charge les 12 nouveautés à venir, et progressivement une bascule du fonds — une cinquantaine d’ouvrages — aura lieu. Les jeux, dont Helvetiq est prodigue (et ActuaLitté friand, voire notre test ici, ou encore là, et même là), resteront toutefois dans les mains de la maison. Trop tôt, et Dilisco n’insiste d’ailleurs pas.

« Ce qui nous intéresse le plus, c’est la veille concurrentielle qu’ils nous apporteront », reprend Alizée Dabert. « Nous sommes implantés sur trois bassins linguistiques : anglais, français et allemand. Surveiller constamment ce qui se passe sur chacun demande une énergie énorme. Or, Dilisco est en mesure de nous renseigner, sur les questions tarifaires, éditoriales, marketing, de projets que nous aurions envie de lancer. Cela soulage d’un poids. »

L’une des premières étapes sera d’introduire un peu plus de livres suisses en France – à l’instar de Simplement suisse, un livre de recettes avec des ingrédients typiquement helvètes. Et si l’un des best-sellers de la maison reste les Randos Bière, série de guides proposant de parcourir des territoires — Suisse, Belgique, Bretagne, France, etc. — on s’impatiente de voir publié L’Abricotine expliquée à nos voisins français, Pourquoi le Röstigraben ne se mange pas ou Mille et une manières de déguster du Cenovis.

crédits photo : Jean-Charles Clapier, Alyzée Dabert