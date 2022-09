Le crime parfait : Le crime parfait ? par Stanislas Petrosky

C’est après une première vie de thanatopracteur que Stanislas Petrosky rentre en écriture. Après quelques nouvelles, il se lance dans l’écriture d’une romance noire sur la dépression L’amante d’Étretat. Aujourd’hui avec son personnage de Requiem, prêtre exorciste déjanté, il s’inscrit dans la ligne des grands auteurs du noir burlesque avec un style mêlant humour et polar. Il écrit aussi des romans beaucoup plus sérieux comme Ils étaient vingt et cent…

Schizophrène, le bruit court qu’il signerait d’autres ouvrages sous divers pseudonymes…

Bibliographie :

- L’Amante d’Étretat, Atelier Mosésu (2016)

- Je m’appelle Requiem et je t’… , Éditions Lajouanie (2016)

- Bloody Glove (Scénario), Atelier Mosésu (2016)

- Dieu pardonne, lui pas !, Éditions Lajouanie (2017)

- Le Tanneur (co-écrit avec Jérémy Bouquin sous le pseudonyme de Borya Zavod), Atelier Mosésu (2017)

- Le diable s’habille en licorne, Éditions Lajouanie (2018)

- Un Havre de paix, French Pulp éditions (2018)

- Requiem pour un fou, French Pulp éditions (2018)

- Ils étaient vingt et cent…, French Pulp éditions, (2019)

- Sign of love #3 Cancer (sous le pseudonyme d’Anna Wyle), French Pulp éditions (2019)

- Opération Requiem, French Pulp éditions (2019)

- Sign of love #4 Lion (sous le pseudonyme d’Anna Wyle), French Pulp éditions (2019)

- Un Havre de paix, suivi de Wattrelos morgue pleine,Afitt éditions (2020)

- Je m’appelle Requiem et je t’… ( réédition poche), Eaux Troubles (2021)

- Ils étaient vingt et cent… , Évidence éditions (2021)

- Le Tanneur (co-écrit avec Jérémy Bouquin, sous le pseudonyme de Borya Zavod), Évidence éditions (2021)

- SEX 2.0, sous le pseudonyme de Sullivan Rabastens, Libertine éditions (2021)

- Koala (co-écrit avec Jérémy Bouquin, sous le pseudonyme de Borya Zavod), Évidence éditions (2021)

- Pinky (co-écrit avec Jérémy Bouquin, sous le pseudonyme de Borya Zavod), Évidence éditions (2021)

- Vinyle (co-écrit avec Jérémy Bouquin, sous le pseudonyme de Borya Zavod), Évidence éditions (2021)

- Porn is Born, une aventure de Stella Finck, Eaux Troubles (2022)

- Drôle de cirque, une aventure de Martin Mesnil, l’Aure écarlate (2022)

- Pourquoi tant de N ?, Horsain & Ska Éditions (2022)

- Sur des breizh ardentes, Eaux Troubles (2022)

- Petit manuel d’hygiène funéraire, coécrit avec Dominique Lepape, Afitt Éditions (2022)

- L’affaire de l’île Barbe, Afitt Éditions (2022)

Crédits photo : Julien Chatelain, CC by-SA 2.0

