Réussir le crime parfait, en 10 leçons

Le colonel Moutarde, la bibliothèque et le chandelier évoquent aujourd'hui quelque chose de délicieusement suranné. Pourtant, les parties endiablées de Cluedo à la recherche d'un coupable ont suscité des heures d'amusement. La victime méritait bien que son assassin soit identifié. Et au fil des indices, la vérité éclatait. Peut-être parce que ce cher Colonel n'avait pas suffisamment réfléchi son coup. Puisse ce dossier lui venir en aide...

Dix auteurs, dix crimes « parfaits » : tel était le défi lancé pour la création de la maison d’édition AFITT. En partenariat avec le site ActuaLitté.com, l’éditeur sollicité dix écrivains : loin du colonel Moutarde, trop facilement pointé du doigt, ils ont imaginé ce que serait le crime parfait.

La mort fait certes peur, mais elle fascine aussi, elle interroge, et surtout, elle est inéluctable, alors autant la connaître… Et pour AFITT, éditeur d’ouvrages destinés à former des thanatopracteurs, elle est un champ d’exploration quotidien.

Ces dix récits portent en eux une part de l'identité éditoriale autant que du projet global. Mais pour faire plus ample connaissance, avec la maison, son catalogue et ses auteurs, il a semblé plus naturel que ce soit par des récits.

10 textes, donc, il n’en fallait pas moins.

Tous sont à retrouver dans ce dossier, à consulter en ligne gratuitement, ou à télécharger librement en format EPUB. (crédits photo : Sander Sammy/Unsplash)