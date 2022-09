Le crime parfait : LDB par Jean-Noël Levavasseur

Jean-Noël Levavasseur est journaliste à Ouest-France, en Normandie. Il a publié sept romans et novellas, une trentaine de nouvelles noires et deux livres d’interviews. À contre-courant des pratiques courantes, il voit plutôt l'écriture comme un sport collectif : il a dirigé dix-sept recueils de nouvelles réunissant la fine fleur du polar français afin de rendre hommage à divers groupes de rock’n’roll (The Clash, Ramones, Motörhead, Nirvana...); il a écrit deux aventures de Léo Tanguy, le Poulpe breton; il a créé, avec Marion Chemin, le personnage de Martin Mesnil qui a vécu sept aventures écrites par autant d'auteurs, et il rejoint ici une autre aventure à plusieurs : L'Embaumeur.

Jean-Noël Levavasseur est journaliste à Ouest-France, en Normandie. Il a publié sept romans et novellas, une trentaine de nouvelles noires et deux livres d’interviews. À contre-courant des pratiques courantes, il voit plutôt l'écriture comme un sport collectif : il a dirigé dix-sept recueils de nouvelles réunissant la fine fleur du polar français afin de rendre hommage à divers groupes de rock’n’roll (The Clash, Ramones, Motörhead, Nirvana...); il a écrit deux aventures de Léo Tanguy, le Poulpe breton; il a créé, avec Marion Chemin, le personnage de Martin Mesnil qui a vécu sept aventures écrites par autant d'auteurs, et il rejoint ici une autre aventure à plusieurs : L'Embaumeur.

Credits photo : Koshu Kunii / Unsplash

