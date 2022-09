Le crime parfait : Ladron par d'Amos Frappa

Enseignant dans le secondaire à Lyon, Amos Frappa est titulaire d’un doctorat sur Edmond Locard et la police scientifique. Rattaché à l'EHESS de Paris, il travaille plus largement sur les interactions entre l’histoire de la criminologie, celle de la police et enfin celle des techniques. Il est enfin membre de l'ANR Joriss qui s'intéresse aux relations entre les polices française et chinoise.

Télécharger le livre numérique (EPUB)

Enseignant dans le secondaire à Lyon, Amos Frappa est titulaire d’un doctorat sur Edmond Locard et la police scientifique. Rattaché à l'EHESS de Paris, il travaille plus largement sur les interactions entre l’histoire de la criminologie, celle de la police et enfin celle des techniques. Il est enfin membre de l'ANR Joriss qui s'intéresse aux relations entre les polices française et chinoise.

Credits photo : Kristina Delp / Unsplash

DOSSIER: Réussir le crime parfait, en 10 leçons