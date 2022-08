Soudan : une librairie fête ses 70 ans.. et ferme

Avec l’arrêt des activités de la librairie créée en 1952, c’est bien l’accessibilité aux auteurs du monde entier qui est en péril. « La fermeture d’un endroit, comme la Librairie Maroe, contient une symbolique forte, car elle s’inscrivait dans la mémoire de l’urbanisme de la ville », développe l’écrivain et journaliste Rashid Mustafa Bakhit à Al Jazeera.

Et d’ajouter : « Quand le livre et l’édition possédaient une grande place dans la culture de Khartoum et avaient de l’importance. » Il n’oublie pas néanmoins que la plupart des Soudanais sont d’abord inquiets du prix du pain ou des médicaments.

Depuis le coup d’État du 25 octobre 2021, le pays vit au rythme de manifestations réprimées dans le sang. Le 29 mai dernier, le général Abdel Fattah Al-Bourhan, au pouvoir, a levé l’état d’urgence, mais maintient un politique autoritaire dans un territoire déstabilisé.

Ordre d’expulsion en 2017

Fahmy Iskandar détaille les raisons de cette fermeture : « Depuis 2010, nous sommes devant les tribunaux, jusqu’à ce qu’un ordre d’expulsion soit émis en 2017. Nous avons alors déménagé au sous-sol ce qui pouvait être stocké. Un nouveau propriétaire de l’immeuble est ensuite venu et nous a donné un délai d’expulsion. Il n’y avait pas d’autre choix que de partir. »

Une fin de partie qui concerne également les éditeurs du pays. Pour Nour Al-Huda Muhammad — secrétaire général de l’Union des éditeurs soudanais et membre du comité exécutif de l’Union des éditeurs arabes — « ce ne sont pas les premières librairies importantes à fermer, et ce ne seront pas les dernières, à moins que l’État ne s’en aperçoive ». Il ajoute que le marché de l’édition n’est plus ce qu’il était au Soudan, où les crises se multiplient.

Le dirigeant ajoute à l'ardoise les multiples frais liés impôts étatiques, ainsi que la fluctuation des taux de change qui empêchent une stabilité. La plus grosse problématique demeure toutefois le piratage – ce que confirme le secrétaire général de l’Association des éditeurs : « C’est un cancer qui détruira les droits de l’auteur et de l’éditeur et conduira à la fermeture de plus de maisons. »

Muhammad atteste d’une autre difficulté : « Le livre au Soudan supporte des frais de dépôts et d'identification internationale. En participant à une exposition en dehors du pays, on s'acquitte d'autres taxes. Si l’ouvrage n’est pas vendu, des frais de douane doivent encore être payés au retour, ainsi que de nombreux autres. »

Un manque d’intérêt politique ?

Rashid Mustafa Bakhit pointe du doigt l’élite politique soudanaise, qui souffre d'une « grave pénurie de sensibilité à l’art ». Il continue : « Les écrivains et l’industrie de l’édition ne trouveront pas l'attention ou la curiosité nécessaires de leur part. » L'auteur et journaliste, Hatem al-Kinani, estime plutôt que la faiblesse des institutions de l’État entraîne cette mollesse du monde culturel soudanais. Il en lie la prospérité à la stabilité politique, « pour que la culture retrouve un peu de sa vitalité ».

Nour al-Huda est pessimiste pour la suite : « Nous nous dirigeons rapidement vers la décadence culturelle, à moins que nous ayons un gouvernement qui connaisse la valeur du livre. »

En dépit de ce sombre tableau dans un pays où la littérature peut être vue comme un luxe, Fahmy Iskandar souhaite rouvrir une librairie dans un nouvel endroit : « Il s’agit d’une décision sentimentale, mais pouvons-nous vivre sans émotion ? C’est le moins que nous puissions faire pour l’âme de mon père et pour les amateurs de littérature. »

Crédits photo : محسن الفكي (Mohsen Elfaki) (CC BY-SA 3.0)