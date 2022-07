Michelle Obama joue aux vases communicants

Elle avait fait paraître Devenir en 2018 chez Fayard (trad. Odile Demange et Isabelle D. Taudière), après que le groupe Hachette France a fait la plus belle offre. Mais manifestement très attachée à son éditrice — voire contractuellement attachée — l’ex-Première Dame change de crémerie pour Cette lumière en nous, son prochain ouvrage sous-titré S’accomplir en des temps incertains. (Ndlr : le nom des traducteurs n'a pas été communiqué)

Depuis le début de cette fuite des cerveaux observé dans l’ancienne maison que dirigeait Sophie de Closets, il s’agit de la première officialisation d’un transfert d’auteur. En dépit d'un léger dérapage :

Et pas n’importe qui : Becoming s’est écoulé à 17 millions d’exemplaires dans le monde, traduit en une cinquantaine de langues — dont le français, avec plus de 500.000 exemplaires écoulés, tous formats confondus.

Le nouvel ouvrage sortira dans 27 pays simultanément avec 14 langues de traductions — et plus à venir. Rendez-vous le 15 novembre. Et en attendant, une première présentation :

Dans Cette lumière en nous, Michelle Obama offre à ses lecteurs des récits personnels inédits et des réflexions pertinentes sur le changement, l’adversité et le pouvoir : elle est convaincue que, si on tourne sa lumière vers les autres, on peut révéler la richesse et le potentiel du monde autour de soi. Et, ce faisant, découvrir des vérités plus profondes et ouvrir de nouvelles voies au progrès.

En s’appuyant sur son expérience de mère, de fille, d’épouse, d’amie et de première dame, elle confie les secrets et les ressources qu’elle déploie pour s’adapter au changement et surmonter les obstacles. C’est cette sagesse, fruit de son expérience, qui lui permet de continuer à s’accomplir. Elle décrit ses méthodes les plus utiles, notamment « commencer par être bienveillant », « s’élever », ou encore suggère de réunir autour de la « table de la cuisine » mentors et amis de confiance.

Avec l’humour, la sincérité et l’empathie qui la caractérisent, elle explore également des questions liées à la race, au genre et à la visibilité, incitant ses lecteurs à vaincre leurs peurs, à puiser de la force dans le collectif et à vivre avec audace.

« J’ai appris que l’estime de soi et la vulnérabilité n’étaient pas incompatibles, bien au contraire, et que les êtres humains avaient au moins un point commun : tous autant que nous sommes, nous aspirons à mieux, en toute circonstance et à tout prix, écrit Michelle Obama dans l’introduction de Cette lumière en nous.

« Si nous acceptons notre vulnérabilité, alors, notre lumière brille d’un éclat plus vif. Quand on connaît sa lumière, on se connaît soi-même. On porte un regard lucide sur sa propre histoire. La connaissance de soi engendre la confiance en soi, laquelle nous apporte le calme et la capacité à prendre du recul. En fin de compte, c’est ainsi que nous pouvons nouer des relations authentiques avec les autres. Et, pour moi, c’est le fondement de toute chose. La lumière se transmet. Une famille forte donne de la force à d’autres familles. Une communauté engagée éveille chez les autres le désir de s’investir. Tel est le pouvoir de la lumière qui est en nous. »

crédits photo : Tim Pierce, CC BY 2.0