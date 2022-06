Partir en Livre : à la découverte du Livrodrome itinérant

Pour sa 3e édition, le Livrodrome réinventé se fait itinérant. Il est ainsi en route pour son propre tour de France en 10 étapes, de Paris à Saint-Étienne en passant par Montpellier ou encore Marseille. Imaginé pour aller à la rencontre des adolescents et des jeunes adultes, il repense et désacralise la lecture à travers une sélection d’activités ludiques et participatives.

Parmi les attractions littéraires, 12 sont récurrentes à chaque étape du parcours et 4 à 5 autres seront inédites à chaque occurrence. Cela permet de mettre à profit les acteurs culturels et associatifs locaux, mais aussi de donner une couleur particulière à chacune des villes traversées. Escape game manga, jeu de piste littéraire, faux procès, foot ou paint ball littéraire ne sont que des exemples parmi la multitude d’activités imaginées.

En ce qui concerne les stations récurrentes, on retrouve par exemple le Livromaton : un espace de lecture qui prend différentes formes et permet de s'installer pour prendre le temps de découvrir la bibliothèque idéale des ados en 2022 à travers des lectures à voix haute. La Bibliothèque suspendue est un second espace de lecture prenant la forme d’une installation visuelle accompagnée d’un coin numérique. Chaque escale comprendra également son espace librairie, tenu par un établissement indépendant.

Le Livromaton parisien, ActuaLitté CC BY-SA

De son côté, l’Atelier accueillera auteurs, illustrateurs, professionnels du livre et nouveaux prescripteurs (booktubeurs, bookstagrammeur et booktokeurs) afin de proposer des ateliers d’écriture, d’illustration et de découverte des métiers du livre aux participants. La Radio permet aux jeunes lecteurs d’échanger avec des auteurs autour du livre et de la lecture au micro de la radio du Livrodrome.

Le Salon numérique propose des expérimentations innovantes de lecture immersive, en 3D ou même en réalité virtuelle pour ceux qui souhaitent vivre la lecture autrement. Dans le Karaoké littéraire, les ados sont invités à lire des textes classiques à voix haute, mis en rythme sur une musique complètement décalée, de leur choix - façon Tik Tok, donc.

À l’occasion des 400 ans de la naissance du dramaturge français, le Tattoo Molière se déroule en deux étapes : une borne de question-réponse invite à un jeu-questionnaire pour découvrir quel personnage illustre de l’œuvre du dramaturge est le lecteur. En fonction de la réponse, un tatouage éphémère d’une citation correspondante sera proposé.

Borne Tattoo Molière, ActuaLitté CC BY-SA

Enfin, les jeunes visiteurs profiteront d’un tête à tête avec un auteur, un illustrateur ou encore un éditeur dans la Cabine d’ordonnances littéraires. Se faire prescrire livres et albums après une consultation littéraire personnalisée, voilà ce que propose l’activité. Anne-Fleur Multon nous accueille ainsi dans son Cabinet de prescription littéraire.

Écrivaine française de littérature jeunesse et adulte, elle nous explique : « J’ai l’impression d’être l’inverse d’un médecin, en vérité. On ne vient pas me voir avec une douleur, on vient me voir avec une envie, ce qui est rarement le cas quand on est malade. C’est quand même délicieux de pouvoir recommander des livres que j’aime et de savoir qu'ensuite les gens et les enfants vont les lire. Être payé pour partager ma passion avec des gens qui n’attendent que ça, quelle joie ! » s'enthousiasme-t-elle.

Quant à savoir si les jeunes visiteurs sont en demande de cette orientation, elle poursuit : « On trouve toujours chaussure à son pied. Quand un livre ne nous plaît pas, c’est qu’il n’était pas fait pour nous. Ce n’est pas grave, il y en a des milliers d’autres : à nous de faire notre job et de trouver le bon pour chaque lecteur. À nous de trouver des choses qu’ils ne connaissaient pas aussi, de les faire sortir de leurs chaussures routinières pour les mener dans le côté douillet de la lecture. L’objectif n’est pas de gravir le mont Everest de la lecture en allant chercher des défis littéraires ou de lire des choses toujours plus compliquées, plus exigeantes. Après tout, c'est mon métier de trouver des petites pépites que je suis à même de prescrire » conclut Anne-Fleur Multon.

Cabine D'ordonnance Littéraire, ActuaLitté CC BY-SA

Tom Lévêque tient quant à lui le Cabinet de voyance littéraire, malheureusement exclusif à Paris. À l’ombre de sa roulotte, installé derrière une petite table couverte d'ouvrages, il attend les lecteurs. Face à lui, des paquets de cartes « crées spécialement pour l’occasion », nous précise-t-il. Après le choix d'un sujet, classé par thème (amour, amitié, famille…), ces cartes révèleront trois titres.

Le coauteur du guide de littérature ado En quête d’un grand peut-être (avec Nathan Lévêque) fait alors profiter le client de ses connaissances, présentant tour à tour les personnages principaux derrière les ouvrages sélectionnés grâce aux cartes. Il guide le potentiel lecteur dans son choix, à la recherche des affinités, trouve ce dont ce dernier à besoin sans forcément le savoir encore. Une fois la carte choisie, Tom Lévêque s’empare du livre en question et lit à voix haute un extrait savamment sélectionné de ce dernier.

Alors, vous laisserez-vous tenter ?

Crédits Photo : Bibliothèque Suspendue au CNL, ActuaLitté CC BY-SA