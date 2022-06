Un décret précise les exceptions en vue de la fouille de textes et de données

Par ordonnance, et avec plusieurs mois de retard, la France avait finalement transposé les dispositions de la directive européenne sur le droit d'auteur de 2019, notamment celles instituant des exceptions au droit d'auteur en vue de la fouille de textes et de données.

Fin 2021, cette ordonnance indiquait que la fouille de textes et données ne pouvait faire l'opposition des titulaires de droit d'auteur, dès lors qu'elle est effectuée « aux seules fins de la recherche scientifique par les organismes de recherche, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore ».

Parmi les conditions à cette exception au droit d'auteur, le stockage sécurisé des copies d'œuvres utilisées pour cette fouille, mais aussi la destruction de ces mêmes copies à l'issue de la fouille, pour éviter une circulation incontrôlée.

Le décret n° 2022-928 du 23 juin 2022, publié au Journal officiel de ce 24 juin, vient modifier le code de la propriété intellectuelle, pour y ajouter les modalités d’application de l’exception en vue de la fouille de textes et de données.

Ainsi, ces opérations de fouille de textes et de données, ou text and data mining, peuvent être réalisées « aux seules fins de la recherche scientifique par les organismes de recherche, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d’archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, ou pour leur compte et à leur demande par d’autres personnes, y compris dans le cadre d’un partenariat sans but lucratif avec des acteurs privés ».

Elles peuvent aussi l’être « par une autre personne, y compris dans le cadre d’un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé », pour le compte des bénéficiaires cités précédemment. Dans ce cas précis, une convention sera passée entre les deux parties, pour préciser les modalités d’accès aux œuvres, de stockage et de destruction.

À LIRE: Bilan largement négatif de la directive sur le droit d'auteur, pour les écrivains

Bien entendu, les institutions doivent être en mesure de fournir « aux titulaires de droits d’auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs » sur le stockage des œuvres. En retour, les titulaires de droits d’auteur fournissent aux institutions, à la demande de celles-ci, les modalités de réalisation des reproductions numériques d’œuvres dans le cadre de la fouille de textes et de données.

Lorsque les fouilles de textes et de données sont réalisées à des fins diverses, et non strictement scientifiques, des documents justifiant le bon stockage des reproductions d’œuvres, ainsi que la destruction de ces dernières. Par ailleurs, dans cas précis, les auteurs peuvent formuler une opposition à ces fouilles, sans la motiver, « par tout moyen ». « Dans le cas de contenus mis à la disposition du public en ligne, cette opposition peut notamment être exprimée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées, et par le recours à des conditions générales d’utilisation d’un site internet ou d’un service », précise le décret.

Le décret n° 2022-928 est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, Angélica Portales, CC BY-NC-ND 2.0