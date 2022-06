Conan Le Barbare est mort, La Planète des Singes bien vivante

Créé par l'un des pères de la littérature de fantasy moderne, Robert E. Howard, dans les années 1930, Conan le Barbare est repris pour l'adapter en bande dessinée à partir des années 70 seulement. Une initiative de Marvel Comics, à la demande de Roy Thomas. Ce sont Barry Smith et John Buscema, notamment, qui donneront corps au monde fantastique du Cimmérien.

Si l'impressionnant guerrier fera des infidélités à Marvel pour Dark Horse et Dynamite dans les années 1990 et 2000, la Maison des Idées avait repris la licence en 2018, lui faisant rejoindre l'équipe des Savage Avengers dans la série éponyme.

Le guerrier s'en va, les singes arrivent



Après le choix de ne pas prolonger la licence au-delà de cette année, Conan Properties International, entité détenue et exploitée par Heroic Signatures, proposera une suite aux aventures du héros musclé. La société spécialisée dans l'octroi de licences de propriétés intellectuelles détient également d'autres récits de Robert E. Howard, dont Bran Mak Morn, Kull le Conquérant et Solomon Kane, qui devraient tous avoir leurs mini-séries.

En outre, comme un retour aux sources, Titan Publishing, qui édite également des livres en prose, a également le projet de proposer des romans Conan, dont le premier s'intitulera : Conan: Blood of the Serpent, écrit par S. M. Stirling. Il sera disponible le 18 octobre, et suivi par Conan le barbare: l'histoire officielle du film, un livre de John Walsh sur les coulisses de l'œuvre culte de John Milius, qui doit sortir le 2 novembre.

« Nous travaillons avec Titan depuis un an du côté de la prose et avons établi une bonne base pour développer notre activité ensemble », a déclaré Fred Malmberg, CEO d'Heroic Signatures, à The Hollywood Reporter. « Lorsqu'il est devenu clair que Heroic Signatures publierait nos propres bandes dessinées, il était naturel de s'associer à une équipe que nous connaissons depuis des décennies. Leur expertise dans l'édition est stellaire, et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de lancer une horde barbare de titres comme Conan, Solomon Kane, Dark Agnes et bien d'autres. »

Heroic Signatures appartient au groupe Funcom, développeur et éditeur de jeux vidéo. Ce dernier a déjà adapté à plusieurs reprises Conan en déclinaisons vidéoludiques, mais aussi la licence Dune. A priori, une stratégie transmédia plus cohérente se met donc en place, avec des jeux vidéo liés aux comics, mais également une nouvelle adaptation pour Netflix, après le chef-d’œuvre de 1981 et la suite moins réjouissante, sortie en 1984, Conan le Destructeur.

Comme pour se consoler d'avoir lâché le guerrier torse nu, Marvel Comics a annoncé avoir récupéré les droits de La Planète des Singes. C'était la maison d'édition BOOM ! Studios qui éditait la franchise aux États-Unis. Arrivée au bout du contrat, Disney, qui détient Marvel, a récupéré la licence, nous apprend ComicsBeat. Les détails sur les prochains titres de la série seront partagés ultérieurement.

Crédits : Marvel