Marvel perd la licence Conan le Barbare

Découvrez les charmes envoûtants et le terreau historique de l’Italie fraîchement unifiée dans ce fascinant recueil de photochromes et de tirages anciens colorisés datant du tournant du XXe siècle. À Venise, Rome, Pise et Florence, à Naples et sur les pentes du Vésuve, à Gênes et Palerme, sur les rives des lacs de Côme et de Garde, et par-delà les sites majeurs, explorez les splendides paysages méditerranéens et les ruelles passantes de cette jeune nation.