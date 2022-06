Fragilisé par le Covid, l'imprimeur Corlet aidé par l'État

Les métadonnées sont des éléments précieux pour la vie des œuvres sur internet et dans l'espace numérique, plus largement. Ces données en représentent ainsi la carte d'identité, permettant de cataloguer ou de trouver un ouvrage. Avec WorldCat, l'organisation OCLC prétend créer le plus grand catalogue ouvert et partagé d'œuvres, grâce aux métadonnées, pour les bibliothèques. Et assure que des concurrents en ont un peu trop profité...