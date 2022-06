Les 20 premières histoires des Avengers réunies dans une édition limitée

À côté de ces beaux livres sur l’art, les artistes ou l’architecture, Taschen fait une place aux comics des temps héroïques. L’ambition de La Marvel Comics Library est de réunir des rééditions des titres « les plus recherchés au monde ». Après avoir republié les 21 premières aventures de l’homme-araignée, la maison allemande publie les 20 premières histoires des Avengers réunies dans un tome « au format Hulk. »

La maison explique avoir méticuleusement photographié les exemplaires les mieux conservés de ces bandes dessinées. Les escouades de superhéros existent depuis les années 1940, mais celle lancée pour la première fois en 1963 et constituée de Thor, Ant Man, La Guêpe, Hulk et Iron Man, a ouvert de nouveaux horizons dans la BD américaine de superhéros. Des œuvres réalisées par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby.

Marvel Comics Library. Avengers. Relié, 28 x 39,5 cm, 4,44 kg, 630 pages. 150 € . Édition en anglais. Taschen/Marvel



Pour accompagner ces histoires, le patron des studios Marvel, Kevin Feige, signe un avant-propos. L’auteur Kurt Busiek, lauréat du prix Eisner, propose lui un récit détaillé de cette saga, illustré d’oeuvres originales, de photos peu publiées et d’autres documents rares.

Ce volume 1 du Marvel Comics Library. Avengers, qui s'étale entre 1963 et 1965, est limitée à 5000 exemplaires numérotés. Une édition imprimée à 1000 exemplaires sera également disponible à partir de juillet, avec couverture tirage sur aluminium enchâssée dans un dos relié en simili-cuir, estampé à la feuille d’aluminium, et protégé sous étui.

Pour cette dernière, il faudra débourser la coquette somme de 500 €. Mais au vu des records de ventes réalisés par les enchères de bande dessinée, certains pourront y voir un investissement.

Le Spider-Man. Vol. 1. 1962–1964 proposait les planches originales des comics, en version originale, accompagnées par des analyses et textes inédits : un essai par l’éditeur de Marvel Ralph Macchio et une introduction signée par le roi des collectionneurs David Mandel. L'occasion de faire revivre aux lecteurs l'effervescence de la naissance d'un des héros les plus iconiques de Marvel.

D'autres ouvrages sont d'ores et déjà prévus au sein de la Marvel Comics Library : Fantastic Four. Vol. 1. 1961–1963 et Captain America. Vol. 1. 1941–1942. Ils doivent paraître en 2022-2023.

Crédits : Mavel/Taschen