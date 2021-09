Avengers : Marvel en justice pour ne pas partager ses milliards

Les plaintes déposées visent les héritiers et ayants droit des créateurs qui donnèrent vie en comics auxdits héros : Stan Lee, Steve Ditko ou encore Gene Colan. Selon les documents qu’a consultés The Hollywood Reporter, Marvel demande un jugement dérogatoire, par lequel les personnages demeureront propriété de la Maison des Idées. En cas d’échec en justice, Disney se trouverait alors contrainte de partager les droits sur des productions pesant des milliards de dollars.

Et la procédure est rudement menée : en août, l’administrateur responsable de la succession de Ditko dépose un avis, pour demander la résiliation des droits sur Spider-Man. Il était apparu pour la première fois en 1962 dans un comics, les droits du personnage reviendraient aux ayants droit à compter de juin 2023. Et Marvel perdrait alors toute prérogative. Gloups.

COMICS: Marvel et DC, milliardaires et radins avec les créateurs

Même procédure pour Larry Lieber, qui a également bossé comme scénariste pour Marvel, qui a déposé les mêmes recours en mai. Et les mêmes causes entraîneraient les mêmes conséquences. Bref calcul : les quatre films Avengers ont quasiment rapporté 7,7 milliards $ de recettes. Mieux, les 21 derniers films produits par Marvel avaient généré plus de 17 milliards $ en 2019… Un tas d’or dont on comprend que Mickey n’ait pas envie de se voir dépossédé.

Alors, bien sûr, des précédents tendent à penser que Marvel a de jolies cartes à jouer : en août 2013, un jugement définitif confirmait que les héritiers de Jack Kirby, créateur de Spider-Man, X-Men, Hulk, et d’autres, ne pourraient pas récupérer leurs droits sur ces personnages. En cause, les conditions contractuelles entre Marvel et Kirby.

Sauf que le retour dans l’arène des avocats Marc Toberoff et Dan Petrocelli, déjà présents dans l’affaire Kirby/Marvel, rend les choses plus intéressantes. Certes, les clients de Toberoff n’avaient pas obtenu gain de cause totalement, mais les accords et règlements passés hors des tribunaux avaient étaient très favorables.

Des circonstances pratiquement identiques, assure l’éditeur aujourd’hui, mais qui font trembler l’édifice, avec modération : la législation évoquée n’a de valeur que sur le territoire américain. De la sorte, Disney peut continuer de tirer profit des productions et personnages partout dans le monde. Ouf.