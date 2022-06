Les structures d'accueil, clé du programme Lire et faire Lire 

Ces structures sont d'ailleurs essentielles : sans elles, Lire et faire Lire n'existerait pas. Son incorporation directe aux structures pré-existantes fait sa force. Afin de recruter de nouveaux établissements, et d'élargir le programme à d'autres enfants, Lire et faire Lire propose une charte dans laquelle est défini le rôle spécifique que tiennent ces lieux d'accueil.

Grâce aux coordinations départementales de Lire et faire Lire, les structures peuvent prendre contact, et s'engager à participer après une période d'essai d'un mois.

Comment ça fonctionne ?

Lire et faire lire s’adresse à tous les enfants fréquentant une structure éducative, culturelle ou sociale : établissements scolaires, structures « petite enfance », bibliothèques, associations socioculturelles, accueils de loisirs, structures médico-sociales... C’est donc ce lieu, sous la responsabilité de son directeur, qui décide de sa participation au programme Lire et faire lire, en se manifestant auprès de la coordination départementale.

Les lecteurs, des bénévoles de plus de 50 ans, sont affiliés à l'établissement selon leur situation géographique, par la coordination de Lire et faire Lire. Si l'intervention se déroule dans une école, elle a lieu sur les temps éducatifs - une intervention sur le temps scolaire reste cependant possible, en l'intégrant dans un projet de classe, par groupe de 2 à 6 enfants.

La structure d'accueil est chargée du bon déroulement de l'activité, tout en restant en étroite collaboration avec la coordination départementale en cas de questions ou de suggestions. La signature d'une convention entre les responsables d’une structure d'accueil et la coordination départementale est nécessaire.

Concernant l'intervention en elle-même, c'est très simple : une lecture à voix haute d'ouvrages permet de donner ou redonner le plaisir de la lecture aux enfants. Ainsi, le choix des livres implique une large ouverture sur la littérature jeunesse.

Les structures d'accueil sont donc essentielles : ce sont elles qui, depuis plus de 20 ans, font vivre le programme Lire et faire Lire auprès de la jeune génération. Si vous êtes directeur, ou adhérent dans un établissement susceptible d'accueillir la lecture à voix haute, rendez-vous à cette adresse.

Crédits : Unsplash / CDC