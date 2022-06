Lire et faire lire : faire vivre la lecture, sur tout le territoire 

Toujours dans l'optique de faire vivre la lecture et de partager le goût des livres, et après un appel à l'engagement de nouveaux bénévoles, Lire et faire Lire s'adresse aujourd'hui à celles et ceux sans qui l'aventure ne serait pas possible : les structures d'accueil.

Des séances de lecture sont ainsi organisées en petit groupe (2 à 6 enfants maximum), une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations.

Toutes les structures éducatives peuvent participer

Centre de loisirs, crèche, maternelle, bibliothèque, centre socio-culturel : nombreux sont les lieux dans lesquels le programme Lire et faire lire peut s'appliquer. Le temps périscolaire est privilégié (pause de midi, garderie du soir...) mais certains enseignants proposent également un accueil durant le temps scolaire en accord avec l’Inspection Académique.

L’intervention des bénévoles - qui ont plus de 50 ans - se déroule dans le contexte que l’équipe pédagogique a choisi. L’accueil peut être différent d’un lieu à l’autre et dépend de l’implication des enseignants, animateurs ou élus locaux.

Le programme Lire et faire lire est porté sur l’ensemble du territoire par la Ligue de l’enseignement et l’Union Nationale des Associations Familiales. Aujourd’hui, 20.000 bénévoles ont donc repris le chemin des écoliers pour faire partager à 760.000 enfants leur plaisir de la lecture dans 13.000 écoles et structures éducatives, culturelles ou sociales. En témoignent les retours des bénévoles, le programme plaît, aux petits comme aux grands !

Initiée par l’écrivain Alexandre Jardin, l’association Lire et faire lire est parrainée par 200 écrivains dont Noëlle Chatelet, Irène Frain, Jean-Marie Laclavetine, Marie-Aude Murail, Erik Orsenna, Daniel Pennac, Daniel Picouly, Leïla Slimani, Didier Van Cauwelaert, Delphine de Vigan... Lire et faire lire reçoit notamment le soutien du ministère de l’Éducation nationale, ministère de la Culture, de la CNAF, de mécènes.

Vous souhaitez être bénévole, ou structure d'accueil ? Entrez en contact avec le coordinateur Lire et faire lire de votre département sur le site internet du programme.

Crédits : Lire et Faire Lire