En Biélorussie, la “destruction” de l'édition indépendante

La situation de la liberté d'expression, en Biélorussie, reste extrêmement tendue, observent les professionnels de l'édition du pays. Il y a quelques semaines, l'arrestation de deux éditeurs au sein de leur librairie, tout juste inaugurée à Minsk, la capitale du pays, venait rappeler la célérité des autorités en matière d'intervention pour museler toute velléité d'opposition.

À ce jour, Andrei Yanushkevich et Nasta Karnatskaya sont toujours détenus, pour des motifs encore difficiles à déterminer. Accusé d'« activité contre le gouvernement » par des militants pro-Loukachenko venus inspecter sa librairie, Yanushkevich a été filmé alors qu'il tentait d'expliquer son métier. L'après-midi même, la police intervenait dans la librairie pour saisir près de 200 ouvrages et procéder aux arrestations.

Interpellés pour 10 et 13 jours, respectivement, l'éditeur et la critique littéraire n'ont toujours pas été relâchés et, en tant que prisonniers politiques, ne peuvent pas s'exprimer par l'intermédiaire de leurs avocats, contraints au silence. Selon le PEN Belarus, Yanushkevich et Karnatskaya seraient sous le coup d'une nouvelle enquête administrative, voire même d'une procédure criminelle.

Sur le réseau Telegram, utilisé par la maison d'édition Yanushkevich et par Karnatskaya, les fils de discussion diffusent désormais des éléments de propagande.

Quatre fermetures en un mois

Particulièrement médiatisée, car concomitante à l'interdiction du 1984 de George Orwell en Biélorussie, la fermeture de la maison d'édition et de la librairie de Yanushkevich n'est bien sûr pas un cas isolé. En moins d'un mois, quatre maisons d'édition indépendantes ont en effet été contraintes de mettre la clé sous la porte par les autorités : Goliaths, Medisont, Limarius et Knigazbor et, donc, Yanushkevich.

La raison de ces fermetures administratives demeure inchangée : « Violation de l'obligation de notifier le ministère de l'Information de détails nécessaires au recensement au sein du Registre de l'État des éditeurs, producteurs et distributeurs de contenus imprimés. » Un prétexte suffisamment flou et manipulable pour justifier toutes les ordonnances de cessation d'activité...

PEN Belarus, elle-même victime de l'autoritarisme de l'État en 2021, dénonce « une répression constante » de la part de l'État. À cette dernière s'ajoutent également « une carence des aides de l'État et des taxes prohibitives », qui conduisent à l'inflation des prix des livres.

Enfin, la place de l'allié russe devient particulièrement gênante, indique PEN Belarus. « Le secteur culturel souffre particulièrement de la promotion d'une idéologie russophile, au détriment de tout ce qui touche à la Biélorussie. » Autant d'élements qui, selon l'organisation, organisent la « destruction » de l'édition indépendante biélorusse.

Lois autoritaires

La Rapporteuse spéciale de l'Organisation des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus, Anaïs Morin, est venue confirmer les alertes des citoyens et des ONG dans un rapport, publié en mai dernier. Interdite par l'État biélorusse de se rendre dans le pays, elle a tout de même réuni des informations sur un pays au gouvernement totalement liberticide.

« Les modifications législatives adoptées en 2021 ont encore durci les lois déjà restrictives régissant la liberté d’expression, notamment l’accès à l’information, ainsi que la liberté de réunion pacifique et d’association et d’autres droits civils et politiques », écrit ainsi Anaïs Morin, qui signale « des licenciements injustes, [lequel] ont aussi visé des employés d’entreprises et d’organismes publics, par exemple dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la culture ».

En février 2022, l'adoption d'une nouvelle Constitution a fait entrer en vigueur des « articles et dispositions [qui] menacent la jouissance des droits de l’homme ». Pour les écrivains et travailleurs de la culture, la situation impose l'exil ou la prison, sachant que le recours élargi à la peine de mort pourrait alourdir un peu plus la menace sur la liberté d'expression.

Le travail de la Rapporteuse spéciale est accessible ci-dessous.

