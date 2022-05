Biélorussie : censures et arrestations inquiètent éditeurs et libraires 

Depuis le 19 mai dernier, 1984 de George Orwell n'est officiellement plus disponible en Biélorussie, et les libraires ont l'interdiction formelle de vendre cette oeuvre de l'écrivain britannique. Une ordonnance du gouvernement a officialisé la mesure, qui intervient presque en même temps que l'application de la peine de mort pour « préparation d'attentats » et « tentative d’acte de terrorisme ». Avec ce que cela implique pour la liberté d'expression et l'opposition au président Loukachenko.

Depuis la crise liée à sa réélection, en août 2020, le président autoritaire biélorusse multiplie les instruments de répression, touchant de manière particulièrement violente le secteur culturel. Purge au sein des administrations, arrestations arbitraires des artistes contestataires, violations diverses des droits humains... Entre janvier et septembre 2021, au moins 1032 infractions de ce type ont été constatées. Voilà qui représente presque le double du chiffre communiqué pour l'année 2020, avec 593 cas recensés par PEN Biélorussie, organisation de défense de la liberté d'expression désormais interdite dans le pays.

Dès le 16 mai, l'éditeur Andrei Yanushkevich et son associée, Nasta Karnatskaya, ont subi les prémices de ce nouvel acte antidémocratique. Tout juste inaugurée, leur librairie Knihauka a été prise pour cible par des militants nationalistes, qui ont moqué la présence de plusieurs ouvrages historiques pointés comme mensongers. L'intervention des forces de l'ordre, peu après, a débouché sur l'arrestation de Yanushkevich et Karnatskaya.

Faut-il le préciser, Andrei Yanushkevich dirige la maison d'édition qui porte son nom, et a publié 1984 en biélorusse... 200 ouvrages avaient également été saisis au sein de la librairie, par les forces de l'ordre. Pour l'instant, les informations sur la situation des deux éditeurs-libraires restent parcellaires, y compris les éventuelles accusations à leur encontre.

L'Union internationale des éditeurs (UIE), la Fédération des éditeurs européens (FEE) et la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), dans un communiqué commun, se disent « extrêmement inquiètes » des événements de ce 16 mai, ainsi que de la censure généralisée de 1984 en Biélorussie.

« Nous savons qu'éditer et vendre des livres est devenu très difficile en Biélorussie, et des incidents comme ceux-ci créeront sans doute une autocensure des auteurs, éditeurs et libraires », déplore Kristenn Einarsson, à la tête du comité Liberté de publier de l'UIE.

Jean-Luc Treutenaere, coprésident de l'EIBF, appelle pour sa part, au nom de l'organisation, « au respect total de la liberté de publier et de vendre des livres, et nous sommes aux côtés de la communauté du livre en Biélorussie, en Europe et dans le monde, contre toutes les formes de censure de l'écrit ».

Photographie : illustration, Ivan Radic, CC BY 2.0