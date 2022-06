Glitch Éditions, les éditeurs qui se souviennent du futur : 2055_

Nouveau venu dans le paysage des littératures de l’imaginaire, 2055_ est le roman collaboratif d’anticipation de Glitch Éditions. Maison d’édition éphémère de la promotion 2021/2022 du Master 2 Création éditoriale multisupport de Sorbonne Université en partenariat avec l’Asfored, ses étudiantes et étudiants se sont fixé un objectif : explorer à travers l’élaboration d’un roman d’anticipation les enjeux des problématiques démographiques et environnementales contemporaines et leurs évolutions éventuelles. Les Éditions Glitch se sont ainsi interrogées et projetées dans l’un des futurs possibles pour notre monde.

À l’origine de ce projet, un thème, attribué par les responsables du master Hélène Védrine et Sophie Bertrand, dont la promotion a dû s’emparer : « Soleil vert 2022 ». Il fait référence à la fameuse dystopie environnementale qu’est Soleil vert, roman d’Harry Harrison publié en 1966. L’année anniversaire était trop symbolique pour y couper : dans l’adaptation cinématographique réalisée par Richard Fleischer en 1973, c’est dans le New York surpeuplé de 2022 que le personnage principal tente de survivre.

Ainsi put naître la base de la trame narrative de 2055_ : un monde arrivé à bout de souffle, exploité plus loin encore que sa propre moelle... jusqu’à ce que tout s’efface, se rembobine et que ce monde renaisse. Il n’aura suffi que d’un bug, un « glitch », puis l’oubli.

2055_ Du passé il ne reste rien.

2099_ La jeune Andie retrouve une vidéo datée de 2022 accompagnée de mystérieux témoignages.

Autant de précieuses archives qui la mèneront à découvrir les secrets de la société lisse et rassurante qu’elle a toujours connue.

Mais le monde est-il prêt à entendre ce qu’elle pourrait révéler ?

Ce thème s’est accompagné d’une injonction à recueillir les éléments constitutifs du récit par le biais d’un appel à contributions, lancé en octobre 2021. Cette dimension collective est ce qui a rapidement mené à la construction d’un roman collaboratif illustré. Les contributions (aussi bien textuelles que visuelles) ont été sélectionnées avec soin lors d’un comité éditorial, réunissant les 29 étudiants du master qui ont alors endossé leur rôle d’éditrice et d’éditeur pour déterminer quelles contributions intégreraient le roman.

Au terme de cette étape, 38 créations visuelles et textuelles ont été retenues. C’est cette diversité au sein des témoignages reçus qui a permis au roman de déployer une extraordinaire diversité de points de vue. Le travail éditorial a débuté dans la foulée avec les autrices et auteurs pour mettre en lumière le meilleur de leurs contributions, tout en conservant le niveau d’exigence nécessaire à la construction d’un roman collaboratif cohérent narrativement et esthétiquement.

Par ailleurs, ce roman était dès sa genèse prédestiné à s’inscrire dans la lignée des classiques de l’anticipation. Sa filiation directe avec Soleil vert a instinctivement conduit ses éditrices et éditeurs à orienter le projet dans le genre de l’anticipation. Il en adopte de nombreux codes. Son titre, 2055_, n’est pas sans rappeler ceux de romans cultes de la littérature d’anticipation tels que 1984 de George Orwell. Les thématiques abordées quant à elles sont fréquemment exploitées dans ce genre littéraire : inquiétude vis-à-vis d’un monde au futur incertain faisant écho à celui dans lequel le lecteur vit, le dérèglement climatique et ses conséquences, ou encore la surexploitation des ressources par l’humanité jusqu’à leur épuisement.

2055 : Par cette date sibylline, qui de prime abord ne dévoile que peu d’informations, mais constitue le cœur de l’intrigue, le roman interroge aussi le rapport à la mémoire : comment éviter de perpétuer les erreurs si l’on n’en perpétue pas le souvenir ? Le récit, constitué des multiples témoignages recueillis et réunis au sein de la narration, soutenus par la voix d’Andie — la narratrice —, offre à lire une enquête effrénée où la curiosité cède à l’horreur face à la découverte d’un secret profondément enfoui. Qu’a-t-il bien pu se produire pour que l’humanité entière feigne l’ignorance et s’enferme dans l’oubli ?

Louis Aragon disait : « La lumière de la mémoire hésite devant les plaies. » Par le biais de la fiction, c’est aussi à cela que 2055_ invite ses lecteurs à réfléchir. Dans un futur relativement proche du nôtre, ce roman pose donc une question : le monde veut-il vraiment se souvenir de ses heures les plus sombres ?

Avec 2055_, Glitch Éditions a donc relevé le défi de réaliser un roman polyphonique, réunissant un grand nombre d’autrices, d’auteurs et d’artistes pour aboutir à un roman collaboratif cohérent et immersif. Une histoire qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière ligne…

Pour le découvrir, rendez-vous en librairie où le roman est actuellement disponible à la vente !

Crédits photo : Photographie © Glitch Editions ; Illustration de couverture © Valentine Boidron ; Maquette © Studio graphique Prototype