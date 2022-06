Quelles rémunérations pour les auteurs en 2023 ?

Chaque année, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse propose des recommandations tarifaires, permettant d’encadrer la rémunération d’auteurs intervenants dans différents contextes.

Les recommandations tarifaires 2023 des rencontres :

• 475,33 € bruts la journée et 286,76 € bruts la demi-journée.



Les recommandations tarifaires 2023 des signatures :

• 237,67 € bruts la journée et 143,39 € bruts la demi-journée.

Rappelons que ces recommandations sont soutenues par les partenaires de l'organisation, à commencer par la Fédération des salons et Fêtes du Livre jeunesse est un partenaire essentiel pour la Charte. La Fédé des salons soutient les recommandations tarifaires de la Charte.

Le CNL et la SOFIA conditionnent l'octroi de leurs subventions aux organisateurs de manifestations littéraires, au respect d'un tarif de rémunération minimum des auteurs. Pour ce faire, ils se réfèrent aux recommandations tarifaires définies chaque année par la Charte.

La contribution Diffuseur

Les diffuseurs sont dans l'obligation de s'acquitter d'une participation de 1,1 % de la rémunération brute, au titre de la contribution Diffuseur. Cette contribution doit être versée à l'Urssaf artistes-auteurs et en aucun cas à l'auteur ou à l'autrice. La contribution Diffuseur relève de la seule responsabilité des établissements et institutions qui invitent et rémunèrent un auteur ou une autrice.

La rémunération de l'artiste ne peut être amputée de la contribution diffuseur. Par conséquent, ne pas précompter un auteur ou une autrice, n’exonère pas l'institution qui le ou la rémunère de devoir verser cette contribution diffuseur à l'Urssaf.

Comment rémunérer un auteur ou une autrice

Les rencontres relèvent des bénéfices non commerciaux (BNC) et doivent être facturées en brut (avec un numéro de siret). L’auteur ou l'autrice doit reverser ses cotisations à l’Urssaf et fournir une dispense de précompte au diffuseur.

Pour toute question concernant la rémunération des auteurs et autrices, il est recommandé de contacter Isabelle Dubois à ecrire@la-charte.fr.

Quelques outils

Le modèle de convention pour organiser la venue de l'auteur ou de l'autrice invité·e.

Les modèles de factures.

L'outil magique permettant de calculer le 1,1 % Diffuseur.

Retrouvez les recommandations tarifaires 2022 et 2023 de la Charte sur leur site.

Crédits photo : Mathieu Stern / Unsplash