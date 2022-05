Les premiers titres de l'éditeur ukrainien Medusa arrivent chez Syllepse

BookBanUSA — La vague de censure réactionnaire, qui dure et s'étend depuis près d'un an aux États-Unis, menace de ne plus se limiter aux bibliothèques scolaires et publiques. Dans l'État de Virginie, au sud-est du pays, l'avocat Tim Anderson, accompagné par le candidat républicain Tommy Altman, entend interdire deux livres, jusque dans les librairies Barnes & Noble.