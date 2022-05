La suspension provisoire du prochain Gaston Lagaffe confirmée en référé

« Isabelle Franquin a donc obtenu gain de cause dans cette procédure. » C'est ce qu'affirme l'avocat de la fille du créateur de Gaston Lagaffe, Claude Katz, dans un communiqué adressé à ActuaLitté. Il ajoute : « Dans l’attente de la décision de l’arbitre, Média Participations ne pourra pas continuer à violer les droits moraux d’André Franquin sur son œuvre. Isabelle Franquin défendra jusqu’au bout le respect de la volonté de son père. »

Le 16 mai dernier, les éditions Dupuis et Dargaud-Lombard avaient choisi de prendre les devants en annonçant d'eux-mêmes ne rien publier avant la fin de la procédure d’arbitrage.

Prochaine étape en août prochain

Le 28 mars dernier, Isabelle Franquin avait décidé d'ester en justice, après l'annonce par les éditions Dupuis du retour du héros. Cette plainte répond à la volonté affirmée de son père, décédé en 1997, que son personnage fétiche ne lui survive pas, comme sa fille l'avait confié à ActuaLitté. La procédure d'arbitrage a été mise en œuvre le 15 avril.

Après l'annonce de pré-publication d’une planche hebdomadaire du Gaston par Delaf dans le Journal de Spirou dès le 6 avril 2022, Isabelle Franquin avait saisi le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles d’une demande de suspension, urgente et provisoire, de toute pré-publication de ces illustrations, dessins et planches de BD dans l’attente de la décision de l’arbitre.

La fille du dessinateur, seule héritière et ayant droit d'André Franquin, est formelle : ce nouvel album de Gaston Lagaffe, dont la sortie était prévue pour le 19 octobre, est illégal. Cette dernière s'appuie sur le mécanisme juridique du droit moral pour empêcher la sortie prochaine du 22e album Gaston Lagaffe.

Du côté de la maison d'édition, on a évoqué, après la première décision en référé, de leur certitude « que les prochaines semaines permettront de démontrer leur bon droit, et de trouver une solution qui permette à l’œuvre de Franquin de continuer à vivre pour pérenniser l'héritage de ce génie de la Bande Dessinée ».

Les plaidoiries auront lieu fin août et la sentence sera rendue en septembre 2022.

Clause secrète ou bluff ?



Le 17 mars dernier, Stéphane Beaujean, directeur éditorial de la maison d'édition belge, évoquait des clauses dans un contrat qui donnait la possibilité d'une suite possible à la série des Gaston Lagaffe. Le même jour et le lendemain, paraissent dans plusieurs médias belges et français, des illustrations, un projet de couverture d’album et une planche complète de ce nouveau Gaston, par le dessinateur Delaf.

Dans une intervention sur Facebook, le directeur éditorial, ajoutait « qu'un contrat de vente de Gaston Lagaffe négocié et clair sur le droit de faire une suite, signé en pleine conscience et en fin de carrière, et pour lequel l’auteur a négocié en échange plusieurs millions d’euros ». Et d’assurer qu’il attend « avec impatience la divulgation des accords passés, une fois la procédure terminée ».

Nous avons tenté de contacter maître Katz pour savoir s'il avait eu connaissance de ce contrat et des clauses mises en avant par Stéphane Beaujean, comme les millions d’euros évoqués et négociés par André Franquin pour autoriser une suite, sans succès pour le moment. Les éditions Dupuis ont également été sollicitées, mais n'ont pas encore donné suite à nos demandes.

