Le retour de Gaston Lagaffe pour les 100 ans de Dupuis

L’information sera officialisée ce jeudi, en ouverture du festival international de la bande dessinée d’Angoulême. Toujours affublé de son éternel pull vert et de ses confortables espadrilles, le gaffeur aux cheveux brun sera de retour à la rédaction de son hebdomadaire après 25 ans d'absence.

Marc Delafontaine alias Delaf et les équipes de la maison Dupuis sont sur le dossier depuis maintenant 5 ans et pourtant Isabelle Franquin, la fille de l’auteur Franquin n’a été prévenue qu’il n’y a quatre mois, précise le site belge Le Vif.

Une reprise en fanfare pour célébrer les 100 ans de la maison Dupuis créée en 1922, mais une reprise sans l’accord de l’ayant droit et détentrice de son droit moral, donc. Car si Dupuis a récupéré les droits du Marsupilami et de Gaston en 2013, Isabelle Franquin affirme auprès du Vif ne pas avoir donné son accord pour cette publication.

Gaston Lagaffe était apparu pour la première fois dans le journal de Spirou, en 1957, où André Franquin officiait aux côtés de Jidéhem. Et son grand retour se fera dans ce même magazine avec de premières planches à paraitre dès le mois d’avril avant de pouvoir découvrir un album complet au mois d’octobre prochain.

Depuis sa création, Gaston Lagaffe, c'est quelques milliers de gaffes en tout genre dans près de vingt albums, trois jeux vidéos, une série animée par le studio Normaal mais aussi un film réalisé par Pierre-François Martin-Laval et sorti en 2018.

Mais il n'est pas le seul à faire un retour remarqué, ces derniers mois, après Lucky Luke et Corto Maltese, d'autres héros du 9e art bénéficient d'une « nouvelle vie ». Cette année a vu apparaitre sur les tables des librairies un nouvel album de Blake et Mortimer avec Le Dernier Espadon, de Jean Van Hamme, Teun Berserik et Peter Van Dongen, aux côtés du 39e album d'Astérix, Astérix et le griffon, de Ferri et Conrad.

Spirou, dont les créateurs Rob-Vel et Blanche Dumoulin sont morts depuis longtemps, a aussi connu de nouvelles aventures récentes. La prochaine sera peut-être la dernière, toutefois : La mort de Spirou est prévue pour le 26 août 2022...

crédit : Fred Romero (CC BY 2.0)