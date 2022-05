Impulsion et séduction des livres italiens : en 20 ans, 5 fois plus de traductions

Une conférence organisée par l’Association des éditeurs italiens (AIE) pendant le Salon du livre de Turin était consacrée au thème des ventes de livres italiens à l’étranger. Il y avait plusieurs invités, dont le président du Cepell (Centre pour le livre et la lecture), Angelo Piero Cappello, et le directeur général de l’AIE, Fabio Del Giudice.

Changement de stratégie politique

Selon les données de l’AIE, en 2001, le nombre de titres italiens vendus à l’étranger était de 1800, en 2020 il est de 8586. Quel est le secret de cet exploit extraordinaire ? Selon Fabio Del Giudice, directeur général de l’AIE, il s’agit d’une « augmentation non aléatoire », mais d’une véritable « stratégie politique », d’un changement de vision et de philosophie de la part des organismes institutionnels chargés de l’exportation de la culture et de l’édition italiennes.

« L’exportation de livres était auparavant considérée uniquement comme une fonction de la diplomatie culturelle, simplement en tant que diffusion de la pensée. Puis, grâce à la collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, l’ICE et le ministère du Patrimoine culturel, on a compris que ces produits devaient être considérés non seulement comme des produits culturels, mais aussi comme des produits industriels. »

Il s’agit donc d’« opérations entrepreneuriales » et pas seulement culturelles, précise Del Giudice, qui visent à impliquer des entrepreneurs, c’est-à-dire des éditeurs locaux.

Des aides encore très dispersées

L’aide à la traduction du ministère des Affaires étrangères existe depuis les années 1990, mais ce changement de vision a ramené l’accent sur l’importance d’aider les éditeurs et de soutenir toutes les œuvres, sans préjugés de genre littéraire.

En Italie, de nombreux organismes sont impliqués dans le soutien à l’exportation et à la cession des droits internationaux : le ministère des Affaires étrangères ainsi que le ministère de la Culture qui finance le Cepell (Centre pour le livre et la lecture).

Ce que le président du Cepell, Angelo Piero Cappello, espère, c’est qu’il sera bientôt possible de « canaliser les ressources dans un seul mécanisme » ; c’est-à-dire, verser les aides par le biais d’un seul appel à propositions et non par le biais des trois appels à propositions actuels (deux du Cepell et un du ministère des Affaires étrangères), qui ont une valeur totale de plus d’un million d’euros.

Du côté du ministère des Affaires étrangères, par exemple, 255 ouvrages en 38 langues ont été soutenus par un appel d’offres en 2021. La création de deux portails numériques pour la promotion de l’édition et de la culture italienne a également été cruciale : newitalianbooks et Italiana.

Le nouveau rôle du Cepell

La transformation d’une autre entité, le Cepell, traditionnellement chargé des questions relatives à l’éducation et à la promotion de la lecture en Italie, constitue aussi un élément important.

En effet, un nouveau point a été ajouté à son statut, qui prévoit un engagement concret dans le domaine de l’internationalisation du livre. Grâce à la loi 15 de 2020, un nouvel appel a été créé qui a permis à de nombreuses œuvres italiennes d’être traduites à l’étranger. Et, précise Angelo Cappello, « il ne s’agit pas d’un instrument destiné uniquement aux grands groupes » : en effet, 11 agences littéraires et 35 maisons d’édition ont été aidées, dont 22 petits éditeurs, pour un total de 214 œuvres financées.

Non au pilon...

Il existe également d’autres initiatives telles que les résidences d’été pour traducteurs, qui impliqueront cette année deux traducteurs français, deux anglais et deux allemands, principalement de non-fiction, ainsi que la création d’un colloque international sur la traduction.

Inviter les éditeurs étrangers en Italie

Une autre étape importante a consisté à mieux intégrer les régions, qui aident désormais les petites maisons d’édition à se présenter sur la scène internationale : aujourd’hui, à la Foire de Francfort, un seul pavillon regroupe toutes les régions italiennes, alors qu’auparavant elles étaient dispersées dans différents micro-stands.

Par ailleurs, s’il est important de faire connaître les livres italiens à l’étranger, il est sans doute primordial de travailler sur le mouvement inverse, c’est-à-dire faire venir des traducteurs et des éditeurs étrangers en Italie par le biais de programmes spécifiques.

« Nous avons commencé à faire venir des éditeurs étrangers en Italie : à Turin, ils sont environ 200 et au salon romain de la petite et moyenne édition Più libri più liberi, ils sont environ 60 », affirme Del Giudice. Sans oublier l’importante foire du livre pour enfants de Bologne, Bologna Children’s Book Fair, la plus grande du genre au monde.

Jeunes et lecture : des statistiques ambiguës

Enfin, puisque le Centre du livre et de la lecture doit en priorité s’occuper de lecture, on peut s’interroger sur une question souvent objet de débat en Italie : le rapport entre les jeunes et la lecture.

Et si les difficultés de compréhension de la langue italienne, que révèlent certaines études internationales, n’étaient pas à attribuer aux jeunes, mais plutôt au fait que les textes ne sont pas assez bien écrits ? Selon Cappello, il est important de garder à l’esprit que les données relatives à la lecture et aux tests de compréhension écrite en Italie sont très inégales : certaines régions, comme la Lombardie, sont au niveau des autres régions européennes, tandis que d’autres, comme la Calabre, sont en grande difficulté. Il est donc difficile de créer des statistiques homogènes à partir de situations aussi différenciées.

En outre, toujours selon Cappello, les habitudes de lecture changent et les jeunes savent lire en passant d’un support à l’autre : il convient donc d’effectuer des tests de lecture et de compréhension différents de ceux qui sont faits habituellement. Il faudrait vérifier la capacité à se concentrer non seulement sur le texte écrit, mais aussi sur le texte numérique et sur d’autres types d’activités, comme l’écoute, étant donné la diffusion des livres audio.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0