SLPJ : l'esprit d'équipe au Parc d'attractions, avant les “Désirs de mondes

Il faudra avoir « L'esprit d’équipe » pour participer cette année au Parc d’attractions littéraires du Salon du livre et de la presse jeunesse, puisqu'il s'agit du thème retenu pour cette 8e édition qui combinera culture, sports et valeurs olympiques. Des attractions et animations insolites inviteront ainsi les enfants, les jeunes et leurs familles à jouer avec les textes et lire avec le corps, à coopérer et se dépasser (en partenariat avec CAP SAAA - Sport Art Aventure Amitié).

Pour en profiter, rendez-vous au Parc départemental Georges-Valbon du 29 juin au 6 juillet, mais aussi dans 28 villes du département de la Seine-Saint-Denis, dans les Îles de loisirs et les villes d’Île-de-France, grâce aux ParcoMobiles itinérants du 11 juillet au 24 juillet.

En cette année où la lecture est déclarée « Grande Cause nationale », le Parc d’attractions littéraires, par ses multiples approches, vient revendiquer la lecture comme un droit fondamental qui doit être accessible à toutes et à tous. Le Parc est d'ailleurs accessible à tous gratuitement.

Par ailleurs, la 38e édition du Salon du livre et la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, rendez-vous toujours très attendu, se déroulera du mercredi 30 novembre au lundi 5 décembre 2022, sur le thème « Désirs de mondes ».

Photographie : le Parc d'attractions littéraires de Pantin, en 2017 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)