Après-Guerre, la migration italienne vers la Suissse

« Pendant les années de guerre, nos trains étaient pleins de soldats. Muets. Les trains qui vont du sud au nord se remplissent maintenant d’Italiens et d’Italiennes. Les Suisses font comme ça : quand il y en a un qui arrive ils lui demandent tout de suite ce qu’il sait faire, qu’est-ce qu’il faisait pendant la guerre. Si le gars dit tankiste en Cyrénaïque, ils peuvent te le mettre sur un de ces trucs jaunes qu’ils appellent trax, ou le placer dans la cabine d’une grue. Ils lui font voir comment va le métier et le type fait traxiste ou grutier. Un autre, camionneur, et ainsi de suite. Celui qui était menuisier, on est presque sûr qu’ils lui font faire menuisier, et celui qui était coiffeur, coiffeur. »

Ainsi parl Giovanni Orelli, dans ce Train des Italiennes : un texte à la narration éclatée, comme pour représenter la multitude des voix de ces migrants ayant quitté le Bel Paese pour trouver une autre vie...

En voici une lecture par Domenico Carli. Né en Italie en 1965, il s’intéresse très tôt à la littérature et au monde du cabaret. Il suit une formation classique et économique qui le mène à l’Université de Fribourg, en Suisse, en faculté des Lettres. Il suit parallèlement une formation de théâtre auprès de maîtres comme : Bruce Myers et Vasssily Skorrick (assistant d’A. Vassiliev).

Dossier - De Michel Glardon à Jean Richard : histoire des Éditions d'En Bas

crédits photo : Giovanni Orelli ©Keystone