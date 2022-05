Droit d'auteur : la loi SMART contre la liberté d'expression ?

Présenté comme une loi de « filtrage du contenu », le SMART Copyright Act of 2022 est dénoncé de manière virulente par les fournisseurs de services en ligne. Ces derniers craignent que cette « mesure technique » soit synonyme d'obligation à l'élimination automatisée du matériel prétendument contrefait, avec tous les abus inhérents aux censures d'une machine.

Une lettre conjointe pour s'opposer au projet de loi



Cette nouvelle législation sur le droit d'auteur nécessitera ainsi la mise en oeuvre de technologies de tamisage, encore inconnues, qu'il faudra acheter et mettre en service. En cas de refus, la bibliothèque serait passible de millions de dollars de sanctions. « Les filtres obligatoires sont sujets aux erreurs d'une manière qui nuit aux consommateurs, et ils élèvent les barrières à l'entrée de façon à réduire la concurrence », explique le professeur de droit, Eric Goldman sur le blog d'Internet Archive.

Et d'ajouter : « Plus généralement, le SMART Copyright Act donnerait au Bureau du droit d'auteur un pouvoir vraiment extraordinaire - la capacité de forcer des milliers d'entreprises à adopter, à leurs frais, une technologie dont elles ne veulent pas et dont elles n'ont peut-être pas besoin. » Ces outils ainsi imposés remodeleraient tout simplement la façon dont Internet fonctionne.

Pour mener à bien cette bataille contre cette loi, 32 organisations de la société civile, associations professionnelles, entreprises et universitaires, dont l'American Library Association, l'Authors Alliance, ou encore des plateformes comme Pinterest ou Vimeo, ont publié une lettre commune. Elles soutiennent que le DMCA, était largement suffisant pour protéger le système du copyright.

Il interdit déjà, selon les signataires, le contournement des mesures de protection technologiques pour accéder à une œuvre protégée par le droit d'auteur. En outre, les titulaires de droits et les fournisseurs de services utilisent régulièrement des mesures techniques pour identifier et bloquer les contenus contrefaisants. Pour l'Association of Research Libraries, si aucune mesure technique standardisée n'est prise, c'est parce que les petits fournisseurs de services comme les bibliothèques n'ont pas les ressources nécessaires pour adopter des mesures techniques conçues pour les grandes plateformes commerciales.

Face à la gronde, d'autres se réjouissent

Si les organisations de bibliothèques et les partisans de la liberté sur internet s'opposent de manière virulente à cette loi, les éditeurs et certains auteurs se réjouissent de ces nouvelles mesures de défense du droit d'auteur sur internet, à commencer par la puissante Association of American Publishers (AAP). Elle « applaudit » même les sénateurs Thom Tillis et Patrick Leahy, à la manœuvre dans la promulgation du SMART Act.

« Pendant trop longtemps, les plateformes technologiques n'ont pas respecté leurs engagements avec le Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Ils ont même plutôt systématiquement évité de travailler avec les titulaires de droits d'auteur qui souhaitaient s'appuyer sur des mesures techniques standards, afin d'identifier et de défendre les œuvres protégées contre la contrefaçon en ligne », explique Maria A. Pallante, présidente et CEO du syndicat.

Avant d'ajouter : « En conséquence, près de 25 ans après la promulgation du DMCA, pas une seule mesure technique n'a été considérée comme une « mesure technique standard » en vertu de la loi, malgré la présence généralisée de solutions technologiques efficaces que les plates-formes technologiques pourraient et devraient mettre en œuvre. » Le communiqué s'achève par un remerciement aux sénateurs engagés pour la promulgation de cette loi, et leur soutien à « un système de droit d'auteur moderne et efficace ». L'Authors Guild (La guilde des auteurs) a également salué cette proposition de loi.

Le droit d'auteur : trop ou pas assez ?

Dans cette éternelle question sur savoir où mettre le curseur au sujet du sacro-saint droit d'auteur, un certain Elon Musk s'est fendu d'un tweet dont il a le secret... Si l'AAP ou d'autres associations d'auteurs dénoncent un DMCA trop peu efficace, pour la plus grande fortune mondiale, cet outil « trop ​​zélé » représente est un « fléau pour l'humanité ».

De plus, il affirme que la durée actuelle du copyright va « absurdement loin » dans la protection des créateurs. Deux tweets effacés depuis, mais que Torrent Freak a eu le temps de screener :

Au cours des dernières semaines, plusieurs Etats et leur gouvernement ont accentué leur législation sur le droit d'auteur. Au Canada, une « Loi sur la diffusion en ligne » (Online Streaming Act) est la dernière pour imposer un contrôle le plus efficace possible. Au Royaume-Uni, un nouveau « projet de loi sur la sécurité en ligne » (Online Safety Bill) vise à censurer le « contenu légal mais préjudiciable ».

Crédits : Alun Salt (CC BY-SA 2.0)