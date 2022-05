Copyright, liberté de publier, inclusion... Les chantiers de l'édition internationale

Fin 2021, l'Union internationale des éditeurs dévoilait une charte non contraignante, à l'époque signée par plus de 80 membres de l'organisation internationale. « InSPIRe » désignait alors International Sustainable Publishing and Industry Resilience, soit une édition internationale durable et une industrie résiliente.

Plusieurs mois après ces engagements des membres de l'UIE, la structure propose cette fois un rapport des différents défis qui s'imposent aux éditeurs, avec quelques pistes pour les relever. Le document doit donc être compris comme une sorte de feuille de route de l'édition mondiale.

On y retrouve en premier lieu la défense et même le renforcement du droit d'auteur, accompagné d'un combat contre le piratage, « physique comme numérique », mais aussi une lutte nouvelle contre l'émergence d'initiatives proposant un accès gratuit aux œuvres — un point évoquant le procès contre Internet Archive — ou encore la collecte de données et le minage des textes, qui « affaiblissent le droit d'auteur », selon l'organisation.

L'UIE recommande de travailler avec les responsables politiques et l'ensemble de la chaine du livre pour sensibiliser au respect du droit d'auteur, mais aussi de « rémunérer justement » les créateurs, ou encore de recourir à des solutions techniques pour lutter contre le piratage.

En matière de lutte pour la liberté de publier, l'organisation envisage la création d'une Journée internationale de la liberté de publier, ainsi qu'un accord sur une définition précise de la notion, pour en faciliter le respect et la défense.

Autour de la notion de développement durable, l'UIE souhaite la création de normes précises, des outils de mesure qui permettront de rendre compte des progrès de l'industrie mondiale de l'édition vers des pratiques plus vertueuses pour l'environnement. À ce titre, des bonnes pratiques, de la fabrication à la distribution en passant par l'emballage, seront compilées et partagées.

De la même manière, l'industrie devrait partager de bonnes pratiques et des outils de mesure pour améliorer l'hétéronégité de sa force de travail, renforcer l'inclusion et ainsi proposer une production plus représentative de la diversité des profils.

Enfin, l'industrie souhaite embrasser plus franchement l'exploitation numérique des œuvres, par des formations, afin de préparer les éditeurs à l'émergence d'un « Web3 », affranchi des États comme des géants actuels du numérique que sont les GAFAM. Réclamer une forme d'indépendance, en somme, qui éviterait tant les pressions politiques qu'économiques... D'importantes stratégies de décentralisation devront donc être établies.

Le rapport complet est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, dominique cappronnier, CC BY-NC-ND 2.0