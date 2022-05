Fayard publiera les mémoires de Bono, chanteur de U2

La carrière de Bono, un des artistes les plus iconiques du monde de la musique, est largement documentée. Mais dans Surrender, l'artiste lui-même se livre pour la première fois sur cette vie extraordinaire et ceux qui l’ont partagée.

Un pèlerin peinant à avancer

De sa voix unique, Bono raconte son enfance et sa jeunesse à Dublin, notamment la perte brutale de sa mère à l’âge de quatorze ans, l’improbable parcours de U2 jusqu’à ce que le groupe de rock devienne l’un des plus célèbres de la planète, et enfin ses plus de vingt années d’activisme consacrées à la lutte contre le sida et l’extrême pauvreté. Dans un récit introspectif d’une grande sincérité, et avec un solide sens de l’humour, il lève le voile sur sa vie, ainsi que sur la famille, les amis et la foi qui l’ont toujours soutenu, bousculé et façonné.

« Toute la passion que Bono met dans sa musique et dans sa vie, il l’a aussi mise au service de sa plume, déclare Reagan Arthur, qui dirige les éditions Knopf et est aussi l’éditrice de Bono. Il y a sept ans, une autre légende, feu l’éditeur Sonny Mehta [auquel Reagan Arthur a succédé à la tête de Knopf], avait acheté ce livre car il savait que Bono s’inscrivait dans la tradition des grands conteurs irlandais, et nous avons eu la chance de disposer des notes de Sonny sur un premier état du manuscrit. Plus encore, nous avons la chance que Bono non seulement ait une histoire formidable à raconter, mais qu’il soit aussi un auteur extrêmement talentueux. Surrender est un texte sincère, intime, irrévérencieux et profond – des Mémoires fascinants sur une vie hors du commun », explique-t-il.

Et d'ajouter : « Quand j’ai commencé à écrire ce livre, j’espérais dépeindre en détail ce que j’avais seulement esquissé dans mes chansons. Les personnes, les lieux et les possibilités qui s’étaient présentés à moi. “Surrender” est un terme lourd de sens pour moi. Ayant grandi en Irlande, dans les années 1970, les poings levés (sur le plan musical), ce n’était pas un concept naturel. C’est un terme autour duquel je me contentais de tourner jusqu’à ce que je me plonge dans mes souvenirs pour ce livre. Aujourd’hui, je suis toujours aux prises avec ce commandement qui appelle à l’humilité. Au sein du groupe, dans mon mariage, dans ma foi, dans ma vie d’activiste. Surrender est l’histoire d’un pèlerin peinant à avancer… mais qui s'amuse en cours de route. »

Le sous-titre du livre, 40 chansons, une histoire, est un clin d’oeil aux quarante chapitres qui le composent, tous intitulés d’après une chanson de U2. Bono a également dessiné quarante illustrations originales pour Surrender. Une vidéo réalisée à partir de certains de ces dessins et commentée par ses soins a été publiée aujourd’hui sur les plateformes numériques de U2. Elle illustre un extrait du chapitre Out of Control, dans lequel le chanteur raconte comment il a écrit le premier single de U2 le 10 mai 1978, jour de son dix-huitième anniversaire, il y a exactement quarante-quatre ans.

Une star du rock engagée

Chanteur du groupe U2, Paul David Hewson, dit Bono, est né à Dublin. Il rencontre The Edge, Larry Mullen et Adam Clayton au lycée, et ils forment ensemble U2 en 1978. Le groupe sort son premier album, Boy, chez Island Records en 1980. À ce jour, ont paru 14 albums studio qui se sont vendus à 157 millions d’exemplaires dans le monde. Salué par Rolling Stone comme « un spectacle tout simplement incomparable », le U2 360° Tour (2009-2011) détient le record de la tournée la plus lucrative de tous les temps. U2 a remporté de nombreuses récompenses, dont 22 Grammy Awards, soit plus que tout autre duo ou groupe, une nomination aux Oscars et le prix Ambassadeur de la conscience d’Amnesty International. En 2005, U2 est entré au Rock n’ Roll Hall of Fame.

Parallèlement à son rôle au sein de U2, Bono est un activiste de premier plan. Il a été l’un des leaders de la campagne Jubilee 2000 pour l’annulation de la dette, et s’est ensuite engagé dans la lutte contre le sida et l’extrême pauvreté, en cofondant les organisations soeurs ONE et (RED). ONE est un mouvement mondial rassemblant des millions de personnes, consacré à la lutte contre l’extrême pauvreté et les maladies évitables.

Grâce à ONE, il fera pression sur des chefs d’État et des organes législatifs du monde entier, contribuant à faire adopter plusieurs programmes, comme le PEPFAR dans le cadre de la lutte contre le sida aux États-Unis, qui ont aidé à sauver des dizaines de millions de vies au cours des vingt dernières années. (RED), qui établit des partenariats avec des entreprises afin d’obtenir des aides financières et d’alerter l’opinion publique sur la crise du sida, a généré à ce jour plus de 700 millions de dollars au profit du Fonds mondial pour traiter et prévenir la maladie en Afrique. Depuis 2020, ONE et (RED) ont également participé à la lutte contre la Covid-19 et ses répercussions sur les pays en développement.

En 2016, Bono a cofondé le Rise Fund, un fonds mondial d’investissement dans des entreprises innovantes, porteuses de changements sociaux et environnementaux conformes aux objectifs de développement durable des Nations unies.

Bono a reçu de nombreuses distinctions pour sa musique et ses engagements militants, notamment le titre de Citoyen libre de la ville de Dublin (avec U2), la Médaille d’honneur Pablo Neruda au Chili, la Légion d’honneur en France, un titre honorifique de chevalier en Grande-Bretagne, le Fullbright Association Prize for International Understanding, et il a été nommé « Personne de l’année » par le magazine Time (aux côtés de Bill et de Melinda Gates). Il vit à Dublin avec son épouse, Ali Hewson.

