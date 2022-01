Une jolie petite histoire du groupe Téléphone, par Louis Bertignac

« Ce livre était une nécessité. Les soirs de concert, nous nous retrouvons au même endroit à la même heure, avec toute une vie avant cette rencontre, toutes ces choses du passé qu’on trimbale avec nous. Pendant deux heures, nos vies fusionnent, je vous donne le meilleur de moi-même et je reçois en retour des vagues d’amour venues de la salle, qui me submergent de bonheur... »

L'aventure Téléphone, c'est celle d'un des plus gros vendeurs de disques pour un groupe de rock français, derrière Indochine, avec plus de six millions d'exemplaires vendus. Composé de Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, tous deux à la guitare et au chant, Corine Marienneau, à la basse, et Richard Kolinka à la batterie, le groupe aura été le porte parole d'une certaines jeunesse à partir de la fin des années 70, période Giscard, jusqu'au début 80, et la première présidence Mitterrand, et avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Un rock direct et efficace, nouveau de la part d'un groupe français, et très influencé par le rock anglo-saxon.

Crache ton venin, album de 1979 est celui de la consécration du groupe, avec plus de quatre-cent-mille exemplaires vendus et une deuxième place des ventes d'albums en France. « La Bombe humaine » en est l'un des tubes :

« ...À la fin de la représentation, nous repartons chacun de notre côté, vivre le reste de nos vies. Dans le ronronnement de la voiture qui m’emmène dans la nuit vers un retour à la vie normale, je ne cesse de penser à l’histoire d’amour que nous venons de vivre... »

Le 21 avril 1986, le groupe se sépare et certains se lancent dans des carrières solo. Au total, Téléphone aura sorti cinquante-neuf chansons officielles et 5 albums studio. Le groupe tente de se reconstituer, jusqu'à une réunion éphémère du groupe Téléphone, qui donna naissance aux Insus, et à une tournée qui s'est achevée au Stade de France. Mais Téléphone reste fondamentalement inscrit dans les années 70-80, avec son esprit et son atmosphère si particulière.

Après la fin du groupe, Louis Bertignac fonde un autre groupe, Les Visiteurs, avant de produire l’album Quelqu’un m’a dit, de Carla Bruni, qui connaît un grand succès. Dans les années 2010, il est juré dans l’émission The Voice.

« ...Je sais que vous ressentez ce besoin de prolonger la magie de ces rencontres. Vous me l’avez écrit dans ces lettres magnifiques où vous me donnez vos vies, vos amours, vos souffrances et vos passions avec des mots tellement touchants, tellement sincères, qu’à chaque fois, je me promets de répondre. Et puis je tarde, je remets, j’égare la lettre et je m’en veux… »

Jolie petite histoire est le premier livre de Louis Bertignac. L'occasion de se replonger dans une époque, avec ses beautés et ses limites, et pour les fans de Téléphone, de recevoir enfin un témoignage complet et de première main, de l'histoire de ce groupe mythique français.

« ...Ce livre est ma réponse à ces lettres oubliées par négligence, par paresse ou parce que des urgences dérisoires me faisaient croire que j’avais autre chose à faire. Je vous raconte tout ce qui a précédé notre rencontre un soir de concert et puis aussi, tout ce qui l’a suivi… Je vous y offre ma vie avec la même sincérité que vous m’offrez les vôtres. »

Crédits : Domaine public