18 ans après son dernier livre, Bob Dylan de retour en librairies

Ce recueil de plus de 60 textes, nous apprend son éditeur américain Simon and Schuster, sera le premier livre de l'interprète de Hurricane depuis la parution de Chroniques, volume 1, publié en 2004. La légende du folk aurait commencé l'écriture de ces textes dès 2010, sur des sujets qu'il connaît particulièrement bien : l'art de la composition de textes et de mélodies. Mais également sur des artistes qu'il apprécie particulièrement, comme Nina Simone ou encore Elvis Costello.

Le poète Bob Dylan

« La publication des écrits kaléidoscopiques et brillants de Bob Dylan constitue une véritable célébration des chansons par un des plus grands auteurs compositeurs de notre temps », a expliqué le directeur général des éditions Simon and Schuster, Jonathan Karp, dans un communiqué de presse. « The Philosophy of Modern Song n'aurait pu être écrit que par Bob Dylan. Sa voix est unique, et son travail est le véhicule de sa profonde compréhension des chansons, des gens qui leur ont donné vie, et de ce que ces chansons signifient pour nous tous. »

Dans Chroniques, volume 1, Bob Dylan s'était replongé dans sa jeunesse dans le Midwest, avant d'évoquer ses débuts new-yorkais, entre découverte d'un monde littéraire inconnu et rencontres décisives. En 2011, Bob Dylan avait signé un contrat d'édition avec Simon and Schuster pour la publication de six livres.

Après le volume 1 des Chroniques, salué de manière quasi unanime, le chanteur a pris un malin plaisir à faire attendre le monde entier. À ce jour, aucune suite n'est annoncée.

Depuis, son discours d'acceptation du Prix Nobel en 2016 a été publié par la grande maison d'édition américaine. Un prix qui avait été remis à l'auteur-compositeur-interprète « pour avoir créé, dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine, de nouveaux modes d'expression poétique ».

Robert Allen Zimmerman, alias Bob Dylan, a vendu, tout au long de sa carrière, plus de 125 millions d'albums à travers le monde. Une carrière qui continue, à 80 ans passés, à travers une tournée qui doit se poursuivre jusqu'en 2024. En 2020, il a sorti un 39e album studio, Rough and Rowdy Ways. Après avoir cédé, fin 2020, ses droits d'auteur à Universal pour un montant évalué à 300 millions $, les droits d'enregistrement de son répertoire ont également été cédés en juillet 2021, cette fois-ci à Sony, pour un montant non révélé.

Crédits : Ann Larie Valentine (CC BY-SA 2.0)